Gergina Rodriguez da anni collezione solo queste borse: svelata la marca | FOTO

La vita di Georgina Rodriguez è cambiata nel momento in cui ha incontrato lungo il suo cammino Cristiano Ronaldo, un amore che le ha permesso di realizzare molti dei sogni nel cassetto da un punto di vista sentimentale e non solo.

Georgina Rodriguez, nota influencer e modella, a oggi è una delle donne più amate nel panorama social internazionale, complice anche l’attenzione che i media le hanno riservato fin dal momento in cui lei e l’attuale compagno sono usciti allo scoperto parlando della loro bellissima relazione.

L’arrivo della notorietà, inoltre, ha fatto in modo che la Rodriguez decidesse di dar sfoggio ad una strana passione e collezionare le borse di un determinato brand e il motivo vi lascerà a bocca aperta.

Georgina Rodriguez: la collezione di borse

Oggi 27 gennaio 2022 è il giorno tanto atteso dai fan di Georgina Rodriguez che finalmente potranno vedere il documentario che è la compagna del giocatore Ronaldo ha realizzato per Netflix. Si tratta di un intimo racconto che la Rodriguez ha voluto fare davanti le telecamere ricordando come tutto è cominciato per lei, la vita prima del successo e gli ostacoli superati pur di realizzare tutti i suoi sogni.

L’incontro con Cristiano Ronaldo, per certi versi, rappresenta per lei la ciliegina sulla torta e la realizzazione di un desiderio importantissimo come quello di vivere, appunto, al fianco dell’uomo che considera la sua anima gemella.

Il documentario in questione, inoltre, ha rappresentato l’occasione perfetta per raccontare anche del lavoro nel quale era impegnata prima della notorietà, grazie al quale è nata una passione che l’ha portata a collezionare un determinato tipo di borse, ovvero quelle realizzate dal brand Serrano. La particolarità di tale collezione è racchiusa nelle motivazioni che hanno spinto la Rodriguez ad avviarla.

“Colleziona queste borse perché…”

Il documentario è affidato alla produzione Netflix, dunque, rappresenta un vero e proprio excursus fatto nella vita di Georgina Rodriguez e anni vissuti a Madrid dove è arrivata davvero giovanissima.

Lady Ronaldo, in un primo momento, lavorava come commessa in un negozio dove era addetta anche alle vendite delle borse del noto brand Serrano. Un aneddoto che è diventato anche un inedito racconto da inserire nello slogan per la presentazione del documentario e non solo.

A quanto pare, Georgina Rodriguez, dopo aver realizzato il suo sogno e riscuotere così successo nel campo della moda ha deciso di cominciare a collezionare proprio le borse realizzate da Serrano, quasi un modo per voler mantenere vivo il contatto con le sue origini e la vita vissuta prima di avere i riflettori dei media internazionali concentrati su di lei.