Juventus – Allegri periodo nero: problemi per Vlahovic in Nazionale, condizioni da valutare

La Juventus si prepara alla ripresa del campionato, domenica sera all’Allianz Stadium sarà ospite l’Inter e in palio non ci sono solo i tre punti: grande preoccupazione per le condizioni di Vlahovic.

Le Nazionali non hanno ancora terminato i loro impegni di questa sosta, ma già si pensa alla prossima giornata di Serie A. In vista di Juve-Inter, Massimiliano Allegri tenta di recuperare il calciatore.

Domenica sera a Torino andrà di scena il derby d’Italia tra la Juventus di Allegri che ha rimesso la squadra in careggiata e che vuole rimanere in corsa tra le pretendenti per lo scudetto, e l’Inter di Inzaghi che fino a qua sta vivendo un 2022 da brividi e domenica i suoi ragazzi sono costretti a centrare i tre punti per restare in lotta.

I bianconeri in caso di vittoria domenica sera all’Allianz Stadium sorpasserebbero i rivali nerazzurri che però hanno ancora da giocare il recupero contro il Bologna. Gli 83 punti che la Vecchia Signora al massimo può ottenere vincendole tutte da qui alla fine, secondo il tecnico non sarebbero sufficienti per vincere il campionato ma sarebbero sicuramente un buon punto di partenza per la prossima stagione.

La settimana che porta al derby comincia senza i giocatori impegnati con le Nazionali, Gli azzurri torneranno a Vinovo mercoledì, il giorno dopo la partita contro la Turchia. A metà settimana torneranno anche De Ligt, Szczesny e Morata. Gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani che saranno a disposizione da sabato.

Allegri è in attesa dei rientri: giorni decisivi, attesa per l’esito degli esami

Intanto Massimiliano Allegri è alle prese con i rientri degli infortunati. Oggi il tecnico toscano dovrebbe ritrovare in gruppo Alex Sandro e Denis Zakaria, entrambi in fase di recupero dai rispettivi infortuni.

Insieme a loro due torna in gruppo anche il colombiano Juan Cuadrado, tornato in Italia a causa della squalifica che gli impedisce di disputare l’ultimo match con la Colombia.

Ma soprattutto Allegri spera di ritrovare con la squadra l’attaccante serbo Dusan Vlahovic. Il classe 2000 durante il ritiro con la propria nazionale aveva risentito un fastidio muscolare all’inguine. In via precauzionale, lo staff medico della Serbia aveva deciso di non rischiare di aggravare le condizioni del proprio bomber che ha fatto così ritorno in Italia, dove ha proseguito le cure.

Vlahovic sta cercando di recuperare per non saltare il suo primo derby d’Italia e fare coppia in attacco con Dybala per trascinare i bianconeri verso il sogno scudetto. I prossimi giorni saranno decisivi per non mancare alla partita di domenica sera.