Fiorentina, tra scadenze e riscatti: il punto della situazione

La Fiorentina inizia a preparare la situazione riscatti, alcuni giocatori viola a giugno termineranno il prestito, si valuta chi ricattare

In casa Fiorentina a otto giornate al termine del campionato ci si prepara al mercato estivo. Alcuni calciatori a giugno termineranno il prestito con i viola e la società gigliata sta valutando se riscattare o meno i giocatori e sondando il terreno per trovare offerte e parametro zero.

Contando anche il recupero contro l’Udinese, alla squadra di Italiano mancano nove partite al termine della stagione. I viola sono pienamente in corsa per un posto in Europa. L’allenatore è riuscito a dare un gioco e una mentalità vincente alla squadra, la quale però rischia a giugno di perdere alcune pedine.

Tre sono i giocatori che a giugno termineranno il prestito alla Fiorentina: Lucas Torreira, Krysztof Piatek e Álvaro Odriozola. Per il calciatore proveniente dall’Arsenal la permanenza a Firenze sembrerebbe poter proseguire. Il club toscano sembrerebbe disposto a versare i 15 milioni di euro che servono per acquistarlo a titolo definitivo.

Per l’attaccante in prestito dall’Hertha Berlino il discorso è un po’ diverso. Piatek è approdato a Firenze come sostituto di Cabral. L’adattamento del brasiliano al campionato italiano sta avvenendo in maniera lenta e il polacco, con delle belle prestazioni si è ritrovato titolare. Il riscatto anche per lui è intorno ai 15 milioni, ad ora non è così scontato che i viola siano disposti a riscattarlo.

Per il terzino proveniente dal Real Madrid c’è ottimismo che possa rimanere un altro anno a Firenze. Odriozola si trova bene e lascerebbe i viola solo se da Madrid arrivassero voci di conferme. Molto dipenderà da cosa deciderà di fare Carlo Ancelotti, allenatore dei blancos.

Oltre ai riscatti però la Fiorentina ha anche tre giocatori il cui contratto scadrà a giugno. I giocatori in scadenza sono Antonio Rosati, Riccardo Saponara e José Callejon. Per il portiere e per il centrocampista si sta discutendo il rinnovo di contratto. Discorso diverso invece per Callejon che a giugno lascerà Firenze dopo due anni rinunciando alla possibilità di fare un altro anno in viola.

Chi affiancare a Cabral?

Sostituire Vlahovic non è impresa facile e la società fiorentina si sta muovendo sul mercato per cercare un attaccante, dato che non è probabile il riscatto di Piatek. La dirigenza sarebbe pronta anche a fare follie per assicurarsi un top player che garantisca una portata offensiva adeguata agli obiettivi posti dal tecnico.

Tra i nomi più recenti è spuntato quello di Andrea Belotti, attaccante granata, campione d’Europa con l’Italia di Mancini nella scorsa estate. Il Gallo, in scadenza a giugno, non sembrerebbe voler rinnovare con il Torino.

Belotti è nel mirino di Toronto, Napoli e Milan pronte a cogliere l’occasione di mercato. I rossoneri hanno dalla loro il gradimento del classe ’93 da sempre tifoso della società milanese, ma la Fiorentina potrebbe provare comunque ad aprire una trattativa.