Gigi Buffon, il delicato dramma vissuto da Ilaria D’Amico: il dolore della giornalista

By

Riflettori puntati su Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffo, che ha voluto condividere con il pubblico il delicato racconto del proprio dramma personale, legato al dolore per la perdita di una persona a lei molto cara.

Nonostante l’attenzione del gossip, Ilaria D’Amico ha sempre cercato di vivere la propria vita lontano dai riflettori dei magazine di cronaca rosa, nonostante la storia d’amore con Gigi Buffon sia costantemente sotto la luce dei riflettori.

Da sempre molto riservata, la giornalista recentemente ha deciso di raccontarsi davanti le telecamere e parlare di uno dei momento più brutti e difficili della propria vita e segnati da un dolore con il quale ha dovuto fare, inevitabilmente, i conti.

Ilaria D’Amico, il dramma personale

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni Ilaria D’Amico ha sempre cercato di proteggere la propria vita privata dal clamore dei media, soprattutto quando a bussare alla porta del cuore è stato un atroce dolore che l’ha messa seriamente in crisi.

Un momento davvero difficile per la compagna di Gigi Buffon e segnato dall’addio alla sorella Catia, venuta a mancare nel 2019. Una sofferenza indescrivibile per la giornalista, condivisa insieme alla famiglia sostenuta, come sempre, dal compagno.

LEGGI ANCHE -> Diego Costa Salernitana, i motivi dello stop: su di lui un top club di A

LEGGI ANCHE -> Rodrigo De Paul ai ferri corti con Simeone: torna in Serie A!

“La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno”

Ilaria D’Amico, poco tempo dopo, ha voluto condividere il suo personale dolore con il pubblico di Verissimo, raccontandosi a cuore aperto a Silvia Toffanin la quale è rimasta colpita e commossa dal difficile momento vissuto dalla giornalista .

Durante l’intervista per il programma di Canale 5 la D’Amico parlando della scomparsa della sorella ha dichiarato: “Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo”.

La moglie di Buffon, successivamente, ha concluso così il suo racconto e la convivenza con il dolore relativo, appunto, alla drammatica scomparsa della sorella: “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità”.