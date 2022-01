Juventus Morata vuole il Barcellona, tutti i dettagli della trattativa

Morata sarebbe pronto a trasferirsi al Barcellona ed è già in Spagna in attesa del via libera dall’Atletico. Intanto la Juve pensa al centrocampo.

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid in prestito alla Juventus, è a Madrid in attesa di capire dove sarà il suo futuro.

Il giocatore vuole il Barcellona e i bianconeri, in trattativa con la Fiorentina per portare Vlahovic a Torino, non frenerebbero lo spagnolo dalla sua volontà. I catalani sono alla finestra e attendono che l’Atletico dia il via libera per la sua partenza in prestito. Allegri vorrebbe tenerlo a Torino, ma con l’arrivo del numero 9 viola, la possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità e di cui sarebbe il primo riferimento potrebbe rappresentare molto più si una tentazione per lo spagnolo.

Xavi nei giorni scorsi ha parlato al telefono con il numero 9 bianconero, se dovesse arrivare un’altra punta a Torino il tecnico blaugrana vorrebbe che Alvaro lo raggiungesse entro il 31 di gennaio.

Morata alla Juve percepisce intorno a 6,55 milioni di euro lordi, il costo del prestito per la squadra di Agnelli è di 10 milioni di euro. Il suo passaggio al Barcellona farebbe guadagnare dei soldi che la dirigenza juventina potrebbe decidere di utilizzare per il rinnovo di Dybala o per regalare ad Allegri un rinforzo a centrocampo.

Via Morata si pensa al centrocampo

Se l’Atletico Madrid dovesse dare l’ok per il prestito dello spagnolo, la Juve avrebbe comunque bisogno di vendere. Arthur e Bentancur hanno già le valigie pronte, le offerte non mancano entrambi i giocatori sono desiderati in Premier League, rispettivamente da Arsenal e Aston Villa.

Con la partenza di uno dei due la Vecchia Signora potrebbe accelerare per Nandez. Il centrocampista del Cagliari non sarebbe l’unico rinforzo che Cherubini vorrebbe dare al tecnico. Il sogno si chiama Aurelien Tchouameni, in forza al Monaco, e già da tempo la Juve lo sta seguendo. Il costo del cartellino è intorno ai 40 milioni di euro, difficile però che possa arrivare nella finestra invernale di calciomercato dato che la trattativa per Vlahovic sta avendo costi già elevati.

Più semplice sembra essere la pista che porta a Nicolò Rovella, in prestito al Genoa. Molto dipende dal mercato in uscita ma non è detto che il possibile trasferimento di Morata non possa bastare per riportare il centrocampista 2001 a Torino.