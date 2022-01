Diego Costa Salernitana, i motivi dello stop: su di lui un top club di A

Sembra essersi arenata definitivamente la trattativa tra Diego Costa e la Salernitana. Dietro lo stop ci sarebbe un club di A, interessato al brasiliano.

Diego Costa sembrava ad un passo dal vestire la maglia granata della Salernitana. La trattativa sembra però aver subito una brusca frenata.

L’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, 34 anni a ottobre, avrebbe formato una coppia amarcord niente male con il francese Franck Ribery, tentando l’ardua missione di salvare il club campano, che ad ora è sempre ultimo in classifica.

Svincolatosi il 7 gennaio di quest’anno dall’Atletico Mineiro, Diego Costa è stato uno dei migliori attaccanti del panorama mondiale tra il 2012 e il 2019, quando ha vestito le maglie di Atletico Madrid e Chelsea, facendo le fortune dei due club.

Con i Colchoneros ha vinto la Liga del 2012/13 segnando la bellezza di 27 gol, oltre che a 1 europa league e 3 supercoppe uefa, segnando anche una doppietta in quella vinta nel 2018. Ha giocato in totale 216 match con l’Atletico, segnando 83 gol. È anche partito titolare nella finale di Champions League del 2014, persa contro il Real Madrid.

Con i blues di campionati ne ha vinti due, 2014/15 e 2016/17, segnando 20 gol entrambi gli anni, e una coppa di lega inglese. Con il Chelsea ha giocato 120 partite, entrando nel tabellino dei marcatori 58 volte.

Un attaccante di razza che avrebbe sicuramente fatto comodo alla squadra campana. Lo stop sembra però arrivato a causa dell’inserimento di un altro club di Serie A, che sarebbe pronto ad accogliere il brasiliano per i prossimi 5 mesi.

Diego Costa a Milano?

Si tratta dell’Inter che, come noto, è alla ricerca di una punta per completare il suo reparto offensivo, visto l’infortunio di Joaquin Correa e le partenze di Martin Satriano e di Stefano Sensi, che poteva essere adattato da seconda punta.

L’ingaggio del giocatore non sarebbe oneroso per le casse nerazzurre, visto che arriverebbe a parametro zero, e la cessione del centrocampista ex Sassuolo assicurerebbe uno stipendio adeguato per i 5 mesi di contratto che gli verrebbero offerti.

Diego Costa rappresenta ad ora l’unica alternativa a Felipe Caicedo, che a Inzaghi piace tanto. Le caratteristiche dei due giocatori sono però simili, entrambi forti fisicamente anche se Costa ha un innato senso del gol.

Il fatto che la trattativa con la Salernitana si sia arenata fa bene sperare l’Inter, che dalla sua ha da offrire una sfida per il titolo e non per la salvezza. Obiettivi diversi sebbene entrambi complicati, vedremo quale dei due farà più gola all’attaccante brasiliano, che comunque potrà essere ingaggiato anche dopo la chiusura della finestra di mercato, essendo svincolato.