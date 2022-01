Rodrigo De Paul ai ferri corti con Simeone: torna in Serie A!

L’ex Udinese Rodrigo De Paul dopo un pesante litigio con il Cholo Simeone, avrebbe deciso di lasciare l’Atletico Madrid: su di lui un top club di Serie A.

L’avventura di De Paul con la maglia dell’Atletico Madrid potrebbe terminare a breve: il centrocampista argentino non vorrebbe più avere a che fare con il suo attuale allenatore e starebbe seriamente pensando di tornare in Serie A.

Il matrimonio tra Rodrigo De Paul e l’Atletico Madrid sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. Il centrocampista argentino, arrivato la scorsa estate dall’Udinese per l’importante cifra di 35 milioni di euro, non avrebbe mai immaginato di vivere una stagione simile.

I Colchoneros, campioni uscenti della Liga, si trovano infatti solamente al quarto posto in classifica a -14 dal Real Madrid capolista. Oltre a questo, hanno perso la semifinale di Supercoppa spagnola contro l’Athletic Club e sono stati eliminati agli ottavi di Coppa del Re dalla Real Sociedad. Unica nota positiva, la qualificazione strappata per gli ottavi di Champions League, in cui la squadra di Simeone affronterà il Manchester United di Cristiano Ronaldo.

Il Cholo avrebbe avuto diverbi infuocati con tanti giocatori, stanchi della sua filosofia difensivista. Uno di questi è Rodrigo De Paul, che non sta replicando le grandi stagioni con la maglia dell’Udinese e avrebbe già deciso di lasciare il suo nuovo club. Nel suo futuro potrebbe esserci di nuovo la Serie A: ecco i dettagli.

De Paul e quella voglia di tornare protagonista a livello realizzativo

Rodrigo De Paul ha già disputato 29 partite dal suo arrivo all’Atletico Madrid, ma è incredibile constatare come abbia messo a referto solamente un gol e due assist. Troppo poco per un giocatore capace all’Udinese di segnare 25 gol e fornire 23 assist negli ultimi tre anni.

Il centrocampista argentino vuole tornare a essere protagonista in zona gol, e per questo motivo appare sempre più concreto un suo ritorno in Serie A. Una squadra italiana starebbe facendo carte false per prenderlo e il giocatore starebbe spingendo sempre di più per la cessione. La squadra in questione è l’Inter di Simone Inzaghi, che già aveva provato ad acquistare il giocatore nella sessione di calciomercato estiva. Lautaro Martinez, suo compagno di squadra nell’Argentina, avrebbe convinto De Paul a trasferirsi in nerazzurro per diventare uno dei pilastri del centrocampo.

Inzaghi lo vuole per aumentare ancora di più la qualità a centrocampo, mentre De Paul non vede l’ora di tornare ad esaltare tutte le sue qualità in zona offensiva.