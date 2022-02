Gigi Buffon e Ilaria D’Amico ai ferri corti: la decisione del portiere ha scosso la giornalista

La coppia formata da Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sarebbe ai ferri corti, il portiere la giornalista sportiva starebbero vivendo una crisi molto intensa a seguito di una decisione messa in atto proprio dalla stella della Juventus.

Non sta vivendo un ottimo periodo il calcio italiano da un punto di vista sentimentale per le coppie che da sempre animano anche il gossip, dopo quanto successo tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembrerebbe che anche un’altra coppia non stia vivendo un momento felice della propria vita.

Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata diffusa la notizia secondo cui Gigi Buffon e la compagna Ilaria D’Amico sarebbero attraversando una crisi molto profonda e il motivo lascia i fan senza parole.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico vicini all’addio?

A lanciare il gossip in questione è stato il settimanale di gossip Nuovo, il quale ha fatto riferimento ad una profonda crisi che in questo momento stanno vivendo il portiere Gigi Buffon e la giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Ricordiamo che la coppia vive un’intensa storia d’amore da diversi anni che gli ha permesso di diventare anche i genitori di un bellissimo bambino, ma al quale manca ancora uno step molto importante ovvero quello del matrimonio… il quale secondo una fonte molto vicina alla coppia, così come reso noto dal magazine sopracitato, potrebbe aver condotto la D’Amico e Buffon ad una crisi con pochi precedenti.

Cosa sta succedendo in casa Buffon D’Amico?

In Questi anni sia il portiere che la giornalista hanno sempre manifestato un certo riserbo circa la loro vita privata, tanto da evitare l’esposizione sotto la luce attenta dei media e anche dei social network.

Durante una lunga intervista rilasciata a Verissimo ospite di Silvia Toffanin, Ilaria D’Amico ha deciso di lasciarsi andare su un tema molto importante come appunto quella dei fiori d’arancio. la compagna di Gigi Buffon in quell’occasione aveva rilasciato la seguente dichiarazione: “Gigi me l’ha già chiesto tante volte ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”.