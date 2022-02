Juventus, altro che rinnovo per Dybala: che sgambetto pericoloso!

Il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala con la Juventus sembra sempre più lontano. La notizia emersa sulle cifre e sulle preferenze dell’argentino non lascerà indifferenti i tifosi bianconeri.

In casa Juventus il rebus sul rinnovare o meno il contratto in scadenza di Paulo Dybala va avanti da mesi. Fino a qualche settimana fa sembrava imminente, dato l’avvicinamento tra le parti. Tuttavia, negli ultimi giorni le discrepanze sono aumentate e la situazione sembra ad un punto di non ritorno.

I tifosi bianconeri si interrogano da tempo sul futuro di Paulo Dybala. La Joya argentina è da tempo uno dei capi saldi dell’attacco bianconero, dunque una sua partenza sarebbe mal vista nell’ambiente juventino. Tuttavia, le pretese del giocatore e del suo entourage starebbero mettendo pressione alla dirigenza, tant’è che attualmente un accordo parrebbe complicato da raggiungere.

Juventus, Dybala rinnoverà?

Il contratto di Paulo Dybala è in scadenza a giugno. Fino a qualche mese fa era impensabile un suo addio, dato che la Juventus ha sempre manifestato l’interesse sul puntare su di lui come talento da blindare per il futuro. Ultimamente, però, le discrepanze tra le richieste di Dybala e la volontà della società bianconera stanno cambiando, tanto da aver messo in forte dubbio la sua permanenza a Torino.

LEGGI ANCHE –> Juventus, nome a sorpresa per l’estate: Allegri lo vuole a tutti i costi

La Juventus sarebbe titubante per quanto riguarda la forma fisica dell’attaccante argentino. Dybala in questa stagione è stato costretto varie volte a diversi stop per infortunio: una situazione che avrebbe fatto storcere il naso alla dirigenza bianconera, che prima di blindarlo vorrebbe vederci chiaro per quanto riguarda la sua forma fisica.

Dybala, la notizia che non ti aspetti

In casa Juventus preoccupa il rinnovo di contratto di Dybala, il quale avrebbe fissato le condizioni per restare in bianconero.

Il giocatore avrebbe stabilito che per restare alla Juve il suo stipendio dovrebbe considerabilmente aumentare. Nel dettaglio avrebbe richiesto una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni a stagione, la stessa percepita da Vlahovic. La Juventus sarebbe invece disposta ad arrivare a massimo 7 per i prossimi 4 anni. Una distanza che sarà difficile da colmare, dato che nella società bianconera sarebbero restii a scendere a patti, visti anche i problemi fisici che hanno condizionato le sue prestazioni negli ultimi tempi.

LEGGI ANCHE –> Juve beffata: il giovane talento verso un’altra big europea

Ciò che, tuttavia, stupisce ancora di più sarebbe il forte interessamento dell’Inter per la Joya, che potrebbe impensierire lo stesso argentino. Una notizia che non farebbe affatto piacere ai tifosi dell’Allianz Stadium, che vivrebbero come un “tradimento” la sua partenza per vestire i colori nerazzurri.