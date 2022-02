Gioco costosissimo in casa Totti: il Capitano della Roma ha ceduto al lusso e al vintage

By

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere la quotidianità di Francesco Totti e Ilary Blasi attraverso la pubblicazione di varie foto e video nelle loro pagine Instagram e, non a caso, a tenere banco nel mondo del web troviamo delle immagini che mostrano un gioco presente in casa dell’ex Capitano della Roma.

Nel corso degli anni la famosa coppia ha deciso di aprire una finestra sulla loro vita privata grazie all’apertura delle loro pagine Instagram ufficiali, mostrando cosa succede nel quotidiano e non solo… dato che sempre più spesso a catturare l’attenzione dei fan troviamo vari dettagli che articolano la bellissima casa dove da anni abitano Francesco Totti e Ilary Blasi.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di alcuni scatti che ritraggono un costosissimo gioco vintage che si trova nella zona ricreativa di casa Totti – Blasi e che, infatti, non è passato inosservato.

Avete mai visto la casa di Francesco Totti?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere numerosi dettagli che caratterizzano l’arredamento della bellissima casa dove abita la famiglia di Francesco Totti. Un’abitazione caratterizzata da un designe moderno, tra colori scuri come il nero e il bianco.

Nell’abitazione, inoltre, è presente anche una zona ricreativa, nonché un ulteriore salotto dove sono presenti alcuni oggetti vintage che hanno subito conquistato il web. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Leggi anche -> Inter, allarme Lautaro Martinez! Offerta faraonica da una big europea

Leggi anche -> Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso: il dramma della separazione

Un gioco costosissimo in casa Totti

A conquistare subito l’attenzione dei fan in queste ultime ore troviamo la presenza di un flipper in casa Totti – Blasi! Uno dei giochi più belli di sempre e che, soprattutto tra gli anni 60/70’ è stato tra i protagonisti indiscussi nelle tavole calde americane, soprattutto, ma che ben presto ha conquistato le sale giochi e i locali del mondo. Un gioco che, a quanto pare, ha colpito anche Francesco Totti ne ha un in casa.

Si tratta di un flipper stupendo del quale però non si conoscono molti dettagli, sembrerebbe essere vintage e quindi da collezione con un notevole valore economico… uno dei flipper amatissimi dai collezionisti, disposti anche a pagare una cospicua somma di denaro a seconda del valore. Dunque, la domanda giusta da porsi è la seguente: il flipper in casa Totti è un gioco da collezione oppure no?