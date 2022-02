La bomba su Roberto Mancini: ecco chi allenerà dopo l’Italia!

L’allenatore della Nazionale Roberto Mancini potrebbe lasciare subito gli azzurri in caso di non qualificazione ai Mondiali in Qatar: sconvolgente il suo prossimo club.

Fra poco più di un mese mezzo l’Italia affronterà il playoff per accedere al Mondiale in Qatar di fine anno. Dopo le due partite prima contro la Macedonia del Nord e poi contro la vincente di Portogallo–Turchia verrà definito il futuro del ct. In caso di eliminazione, Roberto Mancini lascerà con tutta probabilità la guida della Nazionale.

Mancano circa cinquanta giorni al momento della verità: a fine marzo sapremo se l’Italia, dopo la vittoria dell’Europeo la scorsa estate, tornerà a partecipare a un Mondiale oppure se dovrà incassare un’altra cocentissima delusione. Sulla panchina azzurra dal maggio del 2018, Roberto Mancini ha svolto un lavoro eccezionale portando una squadra in macerie sul tetto d’Europa.

Con una filosofia di gioco propositiva e improntata all’attacco, gli azzurri sono stati capaci di inanellare 37 partite di fila senza sconfitte. La finale a Wembley contro l’Inghilterra è stata la ciliegina sulla torta di uno splendido percorso che non meritava nessun altro epilogo.

Adesso però bisogna concentrarsi sul presente: due partite decreteranno il futuro della Nazionale e anche quello di Mancini. Il progetto tecnico alla guida dell’Italia andrà infatti avanti solamente se si riuscisse a centrare la qualificazione, in caso contrario sarà con tutta probabilità addio.

LEGGI ANCHE –> Serie A, il mercato non finisce qui: tutte le trattative che fanno sognare i tifosi

Roberto Mancini, un top club nel suo futuro

Dopo l’esperienza sulla panchina della Nazionale, per Roberto Mancini si potrebbero riaprire le porte di una squadra di club. Lo splendido lavoro svolto con gli azzurri ha rilanciato le sue quotazioni, mettendolo alla pari con i più grandi allenatori del panorama europeo. Nonostante la maggior parte delle panchine siano in questo momento ben salde, un club potrebbe puntare dritto su di lui in caso di fallimento.

In questa stagione, il PSG delle stelle punta a vincere quella coppa che insegue ormai da tanto ma che non è ancora riuscito a raggiungere: la Champions League. L’arrivo di Lionel Messi a Parigi non sembra però aver cambiato più di tanto gli equilibri, con l’allenatore Pochettino criticato per i risultati ottenuti e il gioco espresso fino a ora. Gli ottavi di Champions mettono davanti già un avversario durissimo: il Real Madrid padrone della competizione. In caso di fallimento, ecco che il direttore sportivo dei parigini Leonardo potrebbe con tutta probabilità portare Roberto Mancini sotto la Torre Eiffel.

LEGGI ANCHE –> Juventus Cuadrado via a giugno! E non è il solo ad annunciare l’addio

La situazione è in divenire, ma Roberto Mancini potrebbe diventare presto l’allenatore di una delle squadre di club più forti d’Europa.