Giorgia Rossi bellissima come non mai: la foto che fa il giro del web

Giorgia Rossi in questione è diventata la protagonista indiscussa nel mondo dei social, il tutto grazie alla pubblicazione di una foto che la ritrae bellissima come mai vista prima d’ora.

Nel corso degli anni Giorgia Rossi è diventata uno dei volti principali del giornalismo sportivo italiano, mettendosi in gioco sotto diversi punti di vista e anche in qualità di social influencer diventando anche in questo campo una vera e propria superstar.

Recentemente a tenere banco nel mondo del web e stata una foto che la Rossi ha condiviso nella sua pagina Instagram e che la ritrae in un contesto diverso da quello lavorativo, catturando così la curiosità e l’interesse dei propri fan.

Giorgia Rossi mai vista così

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni sono state numerose le pressioni di successo per Giorgia Rossi che nei mesi scorsi ha deciso di mettersi in gioco davanti le telecamere dell’emittente Dazn, qui dove figura anche Diletta Leotta.

Un nuovo palcoscenico per Giorgia Rossi, quindi, che nel frattempo ha incrementato anche il lavoro svolto su Instagram dove a seguirla sono per oltre 500.000 persone, le stesse rimaste a bocca aperta quando la giornalista ha pubblicato uno scatto dove si mostra così come i fan forse non l’avevano mai vista… al naturale.

La giornalista sbanca sui social

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente a tenere banco nel mondo del web proviamo un post che recentemente Giorgia Rossi ha condiviso nella sua pagina Instagram, il quale fa da sfondo ad una foto scattata durante un giorno di relax lontana dal campo da calcio e quindi dalle telecamere.

L’immagine in questione ritrae la giornalista durante una semplice giornata di sole in riva al mare con indosso una tuta da ginnastica insieme alla semplicità caratterizzata dalla presenza di poco make-up e quindi una bellezza totalmente al naturale… uno scatto in grado di lasciare senza parole e che dimostra come la bellezza di Giorgia Rossi è assolutamente atemporale e quindi perfetta in qualsiasi contesto, davanti e lontano dalle telecamere.