Gasperini furioso rilascia una dichiarazione inaspettata: il gesto pesantissimo non passa inosservato

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha messo in atto un gesto pesantissimo che non è passato inosservato: la sua dichiarazione ha spiazzato tutti.

Continua a far parlare di sé il tecnico orobico, stavolta per un gesto molto polemico che ha lasciato tutti di stucco.

Al termine del big match contro il Milan di Pioli, Gian Piero Gasperini si è reso protagonista di un gesto davvero inaspettato.

Sconfitta a San Siro, l’Europa si allontana

La gara di San Siro tra Milan e Atalanta si prospettava una sfida per cuori forti e così è stato. Il Milan cercava i tre punti per alimentare sensibilmente le possibilità di tricolore, l’Atalanta aveva bisogno di fare risultato per tenersi agganciata al treno che porta in Europa. A spuntarla è il Milan che fa bottino pieno in casa, ma che deve rimandare la festa Scudetto di una settimana per la vittoria dell’Inter sul Cagliari. Per l’Atalanta adesso la strada verso le coppe europee si fa in salita, dovendo sperare in un passo falso delle dirette concorrenti e vincere all’ultima di campionato al Gewiss Stadium contro l’Empoli.

A San Siro l’Atalanta gioca comunque la sua partita costruendo nel primo tempo una bella occasione con Muriel, neutralizzata da Maignan. Al 55′ l’episodio che cambia la gara. Kalulu recupera su Pessina e dà il là al contropiede che porta al vantaggio di Leao. Gli orobici vogliono il fallo di Kalulu ma né arbitro, né VAR concordano e la rete viene assegnata. Nel miglior momento dei bergamaschi, che sfiorano pure il pareggio con un colpo di testa di Zapata, il Milan raddoppia con una magica cavalcata di Theo Hernandez, chiudendo di fatti la partita.

Polemica in conferenza stampa, il gesto del Gasp fa discutere

Presentatosi in conferenza stampa nel post partita, Gian Piero Gasperini ha dato meriti al Milan per la vittoria e per il campionato di vertice, ammettendo che i rossoneri meritano lo Scudetto. Sulle possibilità di Europa della dea ha risposto così: “Chance per l’Europa? Sono quelle che dice l’aritmetica, noi dobbiamo vincere l’ultima partita e sperare che la Roma non vinca a Torino. Non so cosa farà la Fiorentina, magari anche augurare alla Roma di vincere la Conference, così saremo tutti contenti. Al di là di questo, io sono molto felice del campionato dell’Atalanta: è stato uno dei campionati più difficili per noi e i ragazzi hanno dimostrato di saper reggere certi livelli“.

Il tecnico, dunque, ci crede ancora nonostante, a detta sua, l’Atalanta sia stata spesso penalizzata dalle decisioni arbitrali. Proprio in merito alle decisioni arbitrali Gasperini ha messo in atto un gesto molto singolare non risparmiando le polemiche. Alla domanda postagli sugli episodi arbitrali ha abbandonato la conferenza stampa con un laconico “Grazie e arrivederci…“, lasciando tutti di stucco.