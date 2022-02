Giulia Amodio, il prezioso anello che le ha regalato Sensi: ecco quanto vale

Amore alle stelle per Giulia Amodio e Stefano Sensi che solo pochi mesi fa sono convolati a nozze… ma avete mai visto io bellissimo anello con il quale il calciatore ha fatto la sua proposta di matrimonio alla giovane influencer?

Giulia Amodio e Stefano Sensi da molti anni ormai vivono una bellissima storia d’amore che, in parte, hanno avuto modo di condividere con i propri fan attraverso la pubblicazione di vari scatti nelle loro pagine Instagram.

Un momento davvero molto speciale per la coppia è arrivato con il giorno delle nozze e l’annuncio della dolce attesa di Giulia Amodio, che ben presto diventerà mamma per la prima volta di una bellissima bambina.

A tenere banco però nel mondo del web troviamo il bellissimo anello che Stefano Senesi ha donato alla moglie il giorno in cui le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio.

Il bellissimo anello di Giulia Amodio

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web troviamo la bellissima coppia formata da Giulia Amodio e Stefano Sensi, calciatore della Sampdoria. Diversi mesi fa a far discutere il popolo del web è stata la proposta di matrimonio che l’atleta ha fatto la propria compagna, il tutto costellato da un bellissimo anello che è subito diventato il simbolo perfetto del loro amore.

Si tratta di un gioiello stupendo con quello che sembra essere un diamante in evidenza e dall’ingente valore economico, chi abbia disegnato l’anello per Stefano Senesi al momento sembra essere un mistero ma la reazione della moglie è stata comunque è stata sorprendente, dato che il cacciatore riuscite a mettere in atto tutto ciò che la moglie aveva sempre desiderato. Non a caso, nella sua pagina Instagram l’influencer ha commentato così il gesto realizzato per lei da Sensi: “Ho sempre sognato questo momento sin da bambina, ma mai me lo sarei immaginato accanto ad una persona speciale come te. Un compleanno incredibilmente speciale! Ti amo immensamente”.

Stefano Sensi e Giulia Amodio

Il calciatore della Sampdoria e Giulia Amodio sono convolati a nozze durante l’estate nel 2021, coronando così il loro sogno d’amore al fianco di tutti coloro che hanno sempre creduto nel loro sentimento, rimanendo al loro fianco a ogni step.

Recentemente, inoltre, la coppia ha annunciato anche l’imminente arrivo della loro prima bambina, la quale verrà al mondo nelle prossime settimane permettendo all’atleta e la moglie di vivere un nuovo e intenso momento di felicità insieme