Beffa Manchester United: quattro top player in scadenza possono partire a giugno!

Il Manchester United si ritrova in una situazione surreale: quattro giocatori sono in scadenza di contratto a giugno e con ogni probabilità partiranno. I tifosi già reclamano!

I Red Devils si preparano a salutare quattro giocatori molto importanti, i quali in scadenza di contratto a giugno 2022 sono lontani dal rinnovo e con ogni probabilità andranno altrove.

Il Manchester United non sta vivendo un momento semplice dopo la recente eliminazione dall’Fa Cup per mano del modesto Middlesbrough, al momento settima forza della Championship inglese. L’eliminazione, condita anche da uno sbaglio dal dischetto di Cristiano Ronaldo, è stata una doccia fredda per i ragazzi di Rangnick.

Ma i problemi si prospettano anche sul mercato: quattro importanti giocatori dei Red Devils sono infatti in scadenza di contratto a giugno e le loro prospettive di rinnovo non sembrano affatto scontate, anzi, al contrario il rinnovo è un’opzione molto difficile.

I giocatori dello United in scadenza a giugno

I giocatori dello United con il contratto in scadenza a giugno sono quattro. La loro permanenza ad Old Trafford nella prossima stagione è sempre più difficile da pronosticare.

I giocatori in questione sono Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani e Juan Mata. Di seguito gli scenari che attendono questi calciatori.

Pogba, Lingard, Cavani, Mata: ecco il loro futuro

Paul Pogba con ogni probabilità lascerà il Manchester United. Il club inglese ha lasciato libertà al campione francese, ma questa sua indecisione fa presagire ad un addio. Rangnick ha commentato la situazione così: “Sta a lui ora decidere. Il suo contratto è in scadenza in estate e in ogni caso, a prescindere se intenda restare o andare da qualche altra parte, adesso deve mettersi in mostra. Non è solo nell’interesse nostro come club, ma anche nel suo. Deve giocare al massimo livello possibile“.

La prossima destinazione di Edinson Cavani, ex Napoli e PSG, sembrerebbe essere lontano dalla Premier League. Su di lui c’è il Boca Juniors: un ritorno in Sudamerica sarebbe dunque possibile.

Dopo lo stop per le accuse Greenwood, messo fuori squadra, Lingard si è visto costretto a restare nel club nonostante la sua intenzione fosse quella di partire. L’attaccante inglese ha però assicurato che continuerà a dare il massimo, scrivendolo anche sui social network con un incisivo tweet in cui conferma le sue intenzioni: “Il club mi ha consigliato di prendermi una pausa per motivi personali. Ma la mia testa è sgombra e sarò sempre professionale e darò sempre il 100% quando mi verrà chiesto”.

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent — Jesse Lingard (@JesseLingard) February 3, 2022

Il futuro dello spagnolo Juan Mata non è ancora definito, ma dopo undici anni in Inghilterra tornerà con ogni probabilità in patria.