È sfida tra Atalanta e Napoli che si contendono un gioiello olandese: gli scenari

Atalanta e Napoli sembrano aver iniziato una vera e propria asta di mercato per contendersi un giocatore olande che sta stupendo tutti.

Napoli e Atalanta sono sempre alla ricerca di un rinforzo per completare i rispettivi reparti offensivi.

Quello dei partenopei sarà presto orfano di Insigne, dato che il capitano azzurro è ufficialmente un giocatore del Toronto FC e raggiungerà i suoi nuovi compagni il prossimo 1 Luglio.

L’Atalanta ha si preso Jeremie Boga dal Sassuolo durante l’ultima sessione di mercato, ma ha anche perso Ilicic, i cui problemi personali sono tornati a tormentare il povero sloveno, e probabilmente finirà col perdere anche Luis Muriel, dato che le sue prestazioni hanno attirato contendenti da mezza Europa.

Stregate entrambe dalle prestazioni di un gioiellino olandese, sembra essere nata una vera e propria sfida tra Atalanta e Napoli che sono pronte a svenarsi per contendersi questo attaccante.

LEGGI ANCHE -> Clamoroso dalla Francia, il PSG cerca lo sgarbo al Real Madrid!

Impressionante al Gewiss

Stiamo parlando del classe 97 del Villarreal Arnaut Danjuma. Il 27enne è cresciuto nelle giovanili del PSV Eindhoven, per poi trasferirsi prima al NEC Nijmegen, poi al Club Bruges, passando poi in Premier League con la maglia del Bournemouth e in Liga con quella del Villarreal.

Arrivato al submarino amarillo la scorsa estate per circa 23 milioni di euro, aveva fatto già vedere buone cose in Premier con 17 gol in 52 partite con le cherries, ma è in Spagna che ha fatto registrare l’exploit.

LEGGI ANCHE -> Lazio, a giugno addio a Milinkovic-Savic: ecco dove giocherà

In 18 partite stagionali il giocatore di origine nigeriana ha segnato 9 gol, compresa l’impressionante doppietta segnata al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, che ha permesso alla sua squadra di approdare agli ottavi di finale di Champions League (dove affronteranno la Juventus).

Quella contro i nerazzurri resta però anche la penultima partita ufficiale del talento olandese, che ha subito un infortunio alla caviglia e è lontano dai campi dal 27 dicembre. Ultimamente sembra però essere tornato ad allenarsi con la squadra e a disposizione di Emery.

È un giocatore duttile, che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, ma che preferisce occupare la posizione di esterno sinistro, in modo da rientrare sul destro per tentare la conclusione, un po’ come piace fare al capitano azzurro. Sarebbe dunque perfetto sia per l’Atalanta che per il Napoli ed entrambe le squadre, non sembrano farsi spaventare dalla valutazione che ne va il Villarreal, che è di circa 40 milioni di euro.

I partenopei forse hanno una carta in più, visti i buoni rapporti tra i club instaurati nel trasferimento di Albiol in Spagna nel 2019. Vedremo chi la avrà la meglio in questo duello di mercato.