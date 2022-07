Mancini si confessa e scopre le carte: ecco cosa si nasconde dietro il suo addio

Roberto Mancini è ritornato sull’eliminazione dell’Italia dal Mondiale in Qatar parlando di dimissioni: ecco le sue parole.

Dopo la vittoria dell’Europeo, la Nazionale Italiana ha toccato nuovamente il fondo mancando per la seconda volta consecutiva l’accesso a un Mondiale.

C’è un grande punto di domanda sulla Nazionale Italiana e su quello che ne sarà in futuro. La sconfitta contro la Macedonia del Nord ha deluso milioni di tifosi che solo qualche mese prima festeggiavano il trionfo all’Europeo contro l’Inghilterra. Bisogna ricominciare e trovare nuovi giocatori in grado di riaprire un ciclo che si spera possa essere vincente in vista degli Europei del 2024 in Germania e dei Mondiali del 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada.

Già nelle prime quattro partite di Nations League si sono già visti importanti cambiamenti soprattutto per quello che riguarda gli uomini in campo. Sono stati lanciati dal ct giovani come Gatti, Gnonto, Zerbin ed Esposito che non hanno ancora collezionato neanche una presenza in Serie A. E i risultati ottenuti hanno lasciato ben sperare: infatti, a parte l’ultima debacle contro la Germania, l’Italia ha dimostrato di poter imporre il proprio gioco nonostante avversari di valore.

A un anno dalla vittoria dell’Europeo, sono però arrivate le scioccanti dichiarazioni di Roberto Mancini sulle sue dimissioni. Le sue parole hanno sorpreso tutti: ecco che cosa ha ammesso il commissario tecnico della Nazionale.

Mancini non nasconde nulla: “Ho pensato alle dimissioni due volte”

Il 14 maggio del 2018 Roberto Mancini diventava il nuovo commissario tecnico della Nazionale dopo il disastro di Ventura e la piccola parentesi di Di Biagio. Quattro anni in cui sono successe tantissime cose: l’Italia ha raggiunto il record di imbattibilità di sempre (37 risultati utili consecutivi contro i 35 di Brasile e Spagna), ha vinto un Europeo meritatamente ma ha anche subito la seconda eliminazione di fila da un Mondiale.

In questa altalena di emozioni Mancini ha ammesso di aver pensato in due momenti alle dimissioni. Il ct ha dichiarato: “Ci ho pensato un po’ dopo la vittoria contro l’Inghilterra a Wembley, ma c’era il Mondiale a poco più di un anno”. L’ex allenatore di Inter e Zenit tra le altre avrebbe potuto lasciare da vincente, ma non ha voluto abbandonare una squadra che gli aveva dato tanto. Poi ha continuato: “Dopo aver mancato la qualificazione alla Coppa del Mondo ho pensato davvero alle dimissioni. È stato difficile”.

Sarebbe successo se Mancini non avesse avuto una grande motivazione, quella di partecipare e vincere il Mondiale. “Pensavo a questo in Qatar, ma evidentemente non era quello giusto. Nonostante ciò continuo a pensare che ne vinceremo uno”.