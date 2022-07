Ilary Blasi il lusso colpisce ancora: i suoi calzini verdi costano una cifra

In questi ultimi giorni l’attenzione dei media costantemente concentrata su Ilary Blasi e Francesco Totti, ma questa volta è la conduttrice a lasciare senza parole propri follower complicati in extra dal costo davvero esagerato.

Impossibile negare come questi ultimi giorni l’annuncio relativo al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha davvero scosso l’opinione pubblica, dato che moltissimi fan della coppia e non solo li consideravano come uno degli amori più longevi e forti nati nel mondo dello spettacolo e dello sport… eppure, anche un sentimento forte come quello dell’ex calciatore la conduttrice è giunto al termine dopo trent’anni di unione.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste troviamo nuovamente la conduttrice Ilary Blasi che attualmente si trova in Tasmania in compagnia dei figli.

Ilary Blasi lascia Roma

Ebbene sì, dopo l’annuncio ufficiale relativo alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti il gossip si è scatenato ma la conduttrice ha preferito lasciare la città di Roma almeno per qualche giorno allontanandosi così anche dai riflettori dei media.

Attualmente, la Blasi si trova in Tasmania insieme ad alcune amiche la figlia Isabella e il maggiore Cristian, un viaggio realizzato per concedersi alcuni giorni di relax quanto più possibile lontano anche dai paparazzi e per il quale ha scelto un outfit che invece sta facendo discutere i magazine di cronaca rosa e non solo.

Costo esagerato per i calzini della Blasi

Non è la prima volta che Ilary Blasi fa discutere il web e magazine a seguito di alcuni outfit e accessori sfoggiati nel tempo, alcuni dei quali hanno scatenato i media a seguito del loro costo eccessivo.

Infatti, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore, infatti, troviamo i calzini verdi indossati da Ilary Blasi e griffati Gucci, i quali hanno gestire valore così come confermato anche dal portale della casa di moda quinto il costo si aggira intorno ai 190 euro.