Gasperini sotto stress: la minaccia bianconera è pesantissima, offerta stellare

Gian Piero Gasperini si trova sotto un forte stress: la minaccia bianconera per il top dell’Atalanta è pesantissima, è pronta l’offerta stellare.

Il campione degli orobici potrebbe partire in direzione Torino, l’offerta stella sembra essere pronta, Gian Piero Gasperini è ora sotto forte stress, la possibile perdita sarebbe difficile da digerire.



Momento di calciomercato estremamente incandescente quello dell’Atalanta.

Gli orobici sono riusciti a risolvere quella che inevitabilmente rappresentava la grana principale ovvero la conferma di Gasperini in panchina. Dopo i dubbi delle settimane immeditamente successive al termine della stagione, il tecnico piemontese rimarrà quindi alla guida dell’Atalanta ancora la prossima stagione.

Una volta confermato l’allenatore è giunto il momento di pensare in maniera concreta al mercato sopratutto perchè le uscite, in quel di Bergamo, rischiano di essere molto pesanti.

Oltre alla prevista cessione di Gollini, il quale dopo il ritorno dal prestito al Tottenham è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, anche altri giocatori potrebbero salutare il Gewiss Stadium.

In difesa il riscatto di Demiral ha portato alla cessione di Lovato in direzione Salerno, mentre Maehle ha offerte dalla Premier che l’Atalanta sta seriamente prendendo in considerazione.

A centrocampo l’addio di Pessina potrebbe essere l’unico mentre in attacco continua il pressing dall’Inghilterra per Duvan Zapata che però al momento è considerato come incedibile.

Oltre alle cessioni programmate da tempo, il rischio per la squadra di Gasperini è ora quello di dover rinunciare ad un super top della propria rosa. Sul giocatore c’è il forte e concreto interesse della Juventus che è pronta all’offerta stellare.

L’offerta è già pronta, il corteggiamento per il giocatore fa spaventare i tifosi e Gasperini

Il rischio per Gasperini e l’Atalanta diventa quindi quello di dover rinunciare ad una vera e propria stella della propria rosa che sarebbe difficilmente sostibuile.

Il compito della società e dell’allenatore diventa quindi quello di fare di tutto per convincerlo a rimanere o, eventualmente, cercare un sostituto che possa rimpiazzare al meglio giocatore sia da un punto di vista tattico che tecnico.

Ad essere fortemente desiderato dalla Juventus è il colombiano Luis Muriel, profilo già adocchiato da tempo dal club di Torino.

I bianconeri sono ancora alla ricerca del vice Vlahovic che possa completare il reparto offensivo a dipsoizione di Massimiliano Allegri e il colombiano sarebbe visto come ideale per le sue caratteristiche tecniche.

La Juventus continua a preferire Morata che pare però sempre più convinto della permanenza in Spagna con la maglia dell’Atletico e pertanto il profilo del colombiano potrebbe prendere quota al punto che sarebbe pronta un’offerta per l’Atalanta.

I bergamaschi dovranno quindi ora capire in fretta il futuro di Luis Muriel per prendere delle decisioni importanti anche in ottica calciomercato in entrata.