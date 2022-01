Kessie ha deciso: la sua destinazione stravolge il mercato!

Il Milan e Kessie faticano a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Intanto il giocatore sembra avere le idee chiare sul suo futuro.

Il prossimo 30 giugno 2022 scadrà il contratto del centrocampista ivoriano del Milan, Franck Kessie. Il club e gli agenti del giocatore faticano ancora a trovare l’intesa sul rinnovo.

Si parla di una richiesta, da parte dell’entourage 25enne, di 8.5 milioni di euro annui, mentre il Milan non intende andare oltre i 6.5. Una distanza di 2 milioni difficile da colmare. È ormai da novembre che le trattative vanno avanti, ma non si registrano aperture da nessuna delle due parti.

Arrivato nel luglio 2017 per circa 30 milioni di euro dall’Atalanta, il giocatore era stato portato in Italia proprio dai nerazzurri, che lo avevano prelevato dal club ivoriano dello Stella Club per circa 1.5 milioni. È stato anche una stagione in prestito al Cesena, militando in Serie B.

Con i rossoneri, Kessie ha collezionato 35 gol e oltre 15 assist in 205 presenze, indossandone anche la fascia di capitano nelle due trasferte di quest’anno di Genova e Firenze.

Ecco la decisione

Kessie è diventato con gli anni un pilastro della squadra allenata attualmente da Stefano Pioli, tanto che ci sono moltissimi club interessati al suo acquisto, a maggior ragione se a parametro zero.

In prima fila ci sono alcuni club inglesi, su tutti Tottenham e Manchester United, disposti a garantire al centrocampista l’ingaggio desiderato, oltre che un ruolo di prima fascia nella squadra.

Si è registrato anche un interessamento del Paris Saint-Germain, che farebbe di Kessie il compagno ideale di Marco Verratti in un 4-2-3-1 dal devastante peso offensivo. I francesi non hanno certo problemi di liquidità, come abbiamo imparato nelle ultime sessioni di mercato.

Anche in Serie A non restano a guardare. Marotta è un maestro dei parametri zero, come abbiamo visto anche l’anno scorso nello sgarbo proprio ai cugini rossoneri con l’affare Calhanoglu, e non si farà certamente pregare per fare un tentativo e portare dall’altro lato del naviglio il talentuoso centrocampista.

Anche la Juventus però non sembra voler restare alla finestra, dato che il centrocampo è il reparto bianconero con più necessità di interventi. Si registra anche un tentativo del Napoli. I partenopei hanno affidato le chiavi del centrocampo ad un altro africano, Zambo Anguissa, ma l’ingaggio di Kessie farebbe sicuramente felice Luciano Spalletti.

Al momento il giocatore non ha ancora preso una decisione sul da farsi. Mancano pochi giorni al 1 febbraio, data in cui i calciatori in scadenza possono firmare precontratti altre squadre. Vedremo se fino ad allora ci sarà uno spiraglio per il rinnovo.