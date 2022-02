Jessica Aidi, il matrimonio con Verratti: la somma da capogiro spesa per l’abito da sposa | FOTO

L’estate 2021 ha fatto da scenario alla conquista degli Europei di Calcio 2020, rimandati a causa della pandemia da Covid-19, ma anche ad alcuni matrimoni super vip come quello campione Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi… ma quanto è costato il bellissimo abito indossato dalla giovane modella?

Ebbene sì, il 2021 è stato anno davvero molto importante per la nazionale di calcio italiana, nonostante il difficile momento che i calciatori hanno attraversato a seguito delle varie interruzioni e blocchi che tale sport ha dovuto subire.

La bella stagione, comunque sia, ha segnato il trionfo in senso lato per i calciatori che hanno alzato la coppa al cielo e per chi, come Verratti, ha realizzato un grandissimo sogno d’amore convolando a nozze.

I matrimoni dei calciatori

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, a far discutere il mondo del gossip italiano sono stati il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, in attesa del loro terzo figlio, e le nozze celebrate nel cuore di Parigi tra Marco Verratti e Jessica Aidi.

La coppia, dunque, si è giurata amore eterno a Neuilly Sur Seine, nei pressi di Parigi, una cerimonia spettacolare e che ha visto puntati sulla Aidi i riflettori dei magazine del mondo… il tutto grazie al suo collier di 4mila diamanti e anche all’abito giacca e pantalone che ha incantato i fan della modella e non solo.

Quanto costa l’iconico abito da sposa della signora Verratti?

A disegnare tutti e quattro gli abiti che Jessica Aidi ha indossato il giorno del matrimonio con Verratti è stata la stilista Milla Nova, i cui abiti hanno incantato il mondo e numerose donne (anche famose) che l’hanno scelta per il suo giorno più bello.

Dopo il giorno delle nozze, però, a incantare il mondo è stato l’abito giacca pantalone indossato dalla modella e social star, diventato subito iconico e imitato da tantissime donne… ma qual è stato il costo dell’abito?

Quanto abbia pagato la Verratti per l’abito da sposa, al momento, è ancora un mistero, ma trattandosi di un abito disegnato appositamente per Jessica Aidi il suo “costo” potrebbe superare ogni aspettati.