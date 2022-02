Barça, non solo Dembélé: addio ad altri due giocatori fondamentali

La prossima estate il Barcellona saluterà Ousmane Dembélé, con il quale è ai ferri corti. Oltre al francese i blaugrana diranno addio anche ad altri due giocatori molto importanti: partenze inaspettate con cui la dirigenza dovrà fare i conti.

In casa Barça da tempo si sta tentando una rivoluzione dopo la fine del ciclo vincente: tante le scelte prese da Laporta, tra le tante quella di affidarsi a Xavi come tecnico per i prossimi anni, il quale sta mettendo in chiaro su quali giocatori vuole continuare a puntare e su quali no.

Il Barcellona è ad un momento determinante della stagione: lo scorso turno di campionato ha battuto in rimonta l’Atletico Madrid in un match spettacolare terminato 4-2, superando così i Colchoneros e portandosi al 4° posto a quota 38 punti; domenica sera giocherà il derby catalano in casa dell’Espanyol, mentre giovedì prossimo sfiderà il Napoli nella gara d’andata degli ottavi di Europa League.

Tuttavia, la dirigenza blaugrana è già proiettata nel futuro a progettare gli acquisti e le cessioni della prossima estate. Ecco i due giocatori che potrebbero dire addio.

Ferri corti con Dembélé

Il Barcellona non sta vivendo una situazione semplice con Ousmane Dembelé: l’attaccante francese era stato invitato a lasciare il club già a gennaio, ma ciò non è avvenuto e adesso i rapporti tra club e giocatore sono ai ferri corti. L’attaccante in scadenza a giugno lascerà il club catalano a parametro zero: uno sgarbo che non è andato giù a Laporta che sostiene che il francese abbia già un accordo con un altro club, probabilmente il PSG.

Ma Dembelé non sarà l’unico a lasciare il Barça la prossima estate.

Barça, due giocatori in partenza a giugno

Il Barcellona si prepara a dire addio anche a due giocatori che, nonostante le loro eccelse qualità, non si sono mai adattati ai moduli della squadra, in quanto non hanno le caratteristiche adatte per il gioco voluto da Xavi. I giocatori in questione sono Luuk de Jong e Martin Braithwaite. Il primo non sarà riscattato dal Siviglia, mentre il secondo sarà ceduto.

In bilico, inoltre, anche il futuro di Memphis Depay, che il Barça potrebbe cedere per far cassa, nonostante in questa stagione abbia mostrato un buon livello, infortuni a parte.