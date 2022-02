Fiorentina, svelato il futuro di un importante giocatore: tifosi spiazzati!

La Fiorentina ha deciso il futuro di uno dei giocatori più importanti di questa stagione: la nuova inaspettata situazione ha spiazzato letteralmente i tifosi!

La Fiorentina pensa già al futuro e alla situazione mercato: in particolare ad un giocatore, che a fine stagione bisogna decidere se riscattare o meno.

In casa viola si esulta per il passaggio del turno in Coppa Italia dopo la vittoria in extremis contro l’Atalanta (2-3). I ragazzi di Italiano in semifinale troveranno la Juventus: una sfida che si preannuncia agguerrita dopo tutte le polemiche per l’acquisto last-minute di Vlahovic. All’andata il serbo ritroverà un Franchi infervorito dopo il suo addio, l’attaccante bianconero a proposito si è pronunciato così: “Penso solo alla partita e a vincere, il resto non mi interessa molto. Sarà una partita come le altre, noi alla fine siamo qui per giocare a calcio”.

I viola si preparano alle prossime sfide di campionato per guadagnarsi un posto in Europa, ma restano vigili sul mercato: la prossima estate saranno tante le mosse da portare a termine, tra le quali la decisione di riscattare o meno un giocatore che si è reso protagonista in questa stagione.

LEGGI ANCHE –> Juve, l’addio annunciato di Morata sconvolge i piani del club

Fiorentina, ecco il futuro del terzino

Il giocatore in questione è il terzino destro Alvaro Odriozola, in prestito dal Real Madrid. La dirigenza viola sta lavorando sul suo futuro, dopo una stagione in Serie A da protagonista in cui è riuscito a mostrare tutta la sua qualità.

La Fiorentina ha scelto: a fine stagione proverà a riscattare Odriozola dal Real Madrid. La stagione spettacolare disputata dal difensore ha tolto ogni dubbio: Italiano non vuole privarsi di un giocatore ormai fondamentale tra le file viola. Per il momento il terzino ha collezionato 19 presenze con la maglia della Fiorentina, segnando un gol e fornendo un assist.

Odriozola, l’ostacolo per la sua permanenza

Ciò che è stato maggiormente apprezzato dall’ambiente è stato il suo esempio e il suo attaccamento alla squadra: il terzino si è sempre messo a disposizione del tecnico e si è sempre mostrato entusiasta dopo ogni vittoria.

LEGGI ANCHE –> Inter, pronto un sacrificio in uscita per un colpo di mercato

L’ostacolo alla sua permanenza, però, resta uno: il Real Madrid. Se i Blancos decidessero di riportare Odriozola a Madrid, il suo futuro nei viola sarebbe incerto. Il giocatore vuole restare a Firenze, ma se lo richiamasse il Real Madrid la storia sarebbe diversa.