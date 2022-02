Atalanta, nomi a sorpresa per l’attacco: ecco i clamorosi rinforzi sondati!

Dopo l’infortunio di Zapata l’Atalanta vuole trovare delle valide alternative per il suo attacco: sono due sono i clamorosi nomi emersi che potrebbero fare al caso di Gasperini.

L’Atalanta è nei guai dopo l’infortunio di Zapata, che starà fuori per qualche mese e che, nei peggiori dei casi, potrebbe addirittura aver terminato la sua stagione. Per questo motivo, la Dea vuole correre ai ripari e mettere mano al mercato.

L’Atalanta non sta vivendo un momento d’oro: l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina (2-3), una vittoria in campionato che non arriva da quattro giornate e in più l’infortunio di Zapata, che nei prossimi mesi sarà una grossa assenza in attacco. Una situazione che mette in salita la stagione della squadra di Gasperini. La Dea è attualmente a quota 43 punti (a meno due dalla Juventus che l’ha superata in classifica) e si trova nel primo posto utile per la zona Europa League.

Per questi motivi la dirigenza bergamasca sta sondando diversi nomi sul mercato. Ecco la situazione.

Ecco i nomi per l’attacco della Dea

L’Atalanta ha sondato il nome di un attaccante attualmente svincolato, che ha dato l’ok per un eventuale trasferimento.

LEGGI ANCHE –> Polverone sulle parole di Donnarumma: ritorno in Italia sempre più vicino?

L’attaccante in questione è Diego Costa. L’ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea è attualmente svincolato e sarebbe l’uomo giusto per prendere il posto di Zapata fino a fine campionato. La Dea avrebbe individuato nel giocatore brasiliano il rinforzo giusto, tuttavia il club bergamasco vuole prima valutare le condizioni fisiche dell’attaccante, in quanto fermo da un po’.

L’attaccante ha dimostrato tutto il suo talento nelle avventure con i Colchoneros e i Blues: si tratta di un giocatore che, oltre che le sue qualità, porterebbe esperienza e voglia di riscattarsi in una nuova avventura in un campionato nuovo.

Atalanta, non solo Diego Costa…

Oltre al nome di Diego Costa, l’Atalanta starebbe sondando un altro giocatore. In questo caso, l’attaccante non arriverebbe già adesso, ma a giugno. Il giocatore in questione gioca in Serie A e nel corso degli anni ha più volte dimostrato di essere un centravanti affidabile e di qualità.

LEGGI ANCHE –> Le giganti d’Europa piombano su un big dell’Ajax: Napoli alla finestra

L’attaccante in questione è Mattia Destro, il centravanti del Genoa. Il calciatore è nel mirino di altre squadre di Serie A, nonostante il suo talento non stia brillando ultimamente.

Dunque l’Atalanta per convincere il centravanti dovrà battere l’agguerrita concorrenza.