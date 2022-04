Juan Musso prossimo all’addio all’Atalanta: la reazione della compagna Anna

Juan Musso sta per cambiate la sua vita ed è pronto a dire addio alla maglia dell’Atalanta… la reazione avuta dalla compagna lascia i tifosi della squadra senza parole.

Solo pochi mesi fa Juan Musso e la compagna Anna Ariaudo hanno conquistato il cuore dei tifosi dell’Atalanta e il popolo del web con il racconto (troppo) intimo della sorpresa che la donna ha fatto al portiere. Recentemente, invece, a tenere banco nel mondo del web è stata la bellissima notizia relativa alla dolce attesa della giovane donna che, sui social, mostra fiera il suo pancione.

Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui dato che a tenere banco nel mondo del web troviamo delle dichiarazioni rilasciate dall’Ariaudo circa il futuro lavorativo in Italia di Juan Musso e il ruolo di portiere per l’Atalanta.

Musso prossimo all’addio all’Italia?

Nel corso delle ultime ore a prendere piede in campo delle notizie sportive troviamo proprio la carriera di Juan Musso che, a quanto pare, starebbe valutando delle altre offerte lavorative che potrebbero condurlo lontano dall’Italia?

Il rumors in questione non trova alcuna conferma in merito, anche la dichiarazione rilasciata da Anna Ariaudo, in un certo qual modo, getta benzina sul fuoco!

Le dichiarazioni dell’Ariaudo scatena il web

Juan Musso, dunque, ha tutte le intenzioni di continuare il suo percorso con l’Atalanta, almeno per il momento non avendo rilasciato alcuna dichiarazione differente in merito.

Ad ogni modo, Anna Ariaudo, in dolce attesa del suo primo figlio, non pone limiti al caso per gli ingaggi futuri di Juan Musso e a coloro che le hanno chiesto se fosse disposta a seguirlo all’estero, risponde così: “Se Juan dovesse trasferirsi in un club estero lo seguiresti? Ma va… lo lascio andare da solo? È la mia famiglia! Certo che lo seguirei ma è una cosa che davo per scontato appena l’ho conosciuto”.