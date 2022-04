Roman Abramovich cibo d’asporto in jet privato: una follia dell’imprenditore

Roman Abramovich si è concessa una vera e propria follia… un take away solo per l’oligarca realizzato con un volo con jet privato. Una notizia che ha ‘letteralmente’ fatto il giro del mondo.

Nel corso delle ultime settimane Roman Abramovich è stato tra gli imprenditori più chiacchierati al mondo, nonché tra i primi ad essere colpito dalle sanzioni che le nazioni hanno imposto alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

L’imprenditore, anche se a male in cuore, ha subito ceduto il Chelsea Football Club i cui proventi sono subito andati in beneficenza per la nazione provata dalla guerra, al tempo stesso però lo stesso Abramovich avrebbe lamentato una situazione molto gravosa circa le sue finanze… ma l’ultima follia messa in atto non viene perdonata?

Dal disastro economico alla follia esagerata

Solo pochi giorni fa a far discutere il web è stata la notizia secondo cui Roman Abramovich potesse essere davvero vicino al collasso finanziario, motivo per cui ha poi deciso di chiedere a numerosi amici vari prestiti che gli permettessero quanto meno di poter pagare gli stipendi al suo staff. Una fonte vicina all’oligarca ha anche raccontato: “Roman sta chiedendo ad alcuni dei suoi amici potenti più vicini di prestargli un milione di dollari. Sta dicendo che finora non ha mai saltato un pagamento degli stipendi del suo staff, che sono 750mila dollari a settimana, ma con i suoi beni congelati non può farlo”.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, però, troviamo l’ultima follia che a quanto pare Roman Abramovich avrebbe messo in atto con il suo jet privato: un volo per una cena take away.

40mila sterline per una cena in casa Abramovich

Secondo quanto reso noto dai tabloid internazionali, sembrerebbe che Roman Abramovich nei giorni scorsi abbia ordinato una cena da prendere e portar via… un ordine da ben 1200 sterline solo per lui, ma il tutto non finisce qui.

L’oligarca avrebbe delegato un suo collaboratore e messo in azione il suo jet privato per un volo di ben cinque ore e mezza per veder consegnata la cena da Londra a Baku, il tutto per la comoda cifra di 40mila sterline. Una vera e propria follia messa in atto da Abramovich che avrebbe infastidito anche alcuni degli amici che, recentemente, avrebbero deciso di concedergli un prestito per salvare il suo business dal tramonto.