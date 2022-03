La fidanzata di Musso sorpresa su Tinder: Anna Ariaudo spiega perché

I riflettori dei media tornano a concentrarsi su Juan Musso e la fidanzata Anna Ariaudo… la giovane donna è stata avvistata recentemente su Tinder e il web è totalmente impazzito.

La giovane coppia formata dal portiere dell’Atalante e della studentessa di medicina tornano ad essere protagonisti del gossip dopo il gate di San Valentino. Ricordiamo che il portiere è stato protagonista dei media a seguito della condivisione di una foto che mostrava il giovane atleta totalmente senza vestiti… dopo aver immortalato in una foto la bellissima sorpresa che la fidanzata aveva realizzato per lui.

La notizia che ha fatto il giro del web in queste ore, però, e ben diversa e ha innescato non pochi rumors circa una possibile crisi di coppia tra Musso e l’Ariaudo.

La fidanzata di Juan Musso spopola su Tinder?

In pochi forse sono a conoscenza della chat di Tinder, la quale in queste settimane è balzata all’attenzione dei media dopo l’arrivo del docufilm su Netflix dedicato al Truffatore di Tinder. Su tratta di una chat di incontri, la quale ha lo scopo di favorire mach con delle persone compatibili con il nostro profilo e che si trovano nelle nostre vicinanze… qui dove è stata avvistata anche la bellissima Anna Ariaudo?

A quanto pare la bellissima influencer e studentessa di medicina è stata avvistata nella piattaforma di incontri, lasciando senza parole i fan della coppia che hanno chiesto in numerosi se tra l’Ariaudo e Juan Musso potesse esserci una crisi.

“Mi dispiace per cui accetterà…”

A chiarire quanto successo è stata la stessa Anna Ariaudo attraverso la pubblicazione di un messaggio sui social, menzionato anche da Golssip.it.

In merito al profilo su Tinder, Anna Ariaudo ha subito chiarito la sua posizione rilasciando la seguente dichiarazione: “Mi hanno detto che c’è un mio profilo o un profilo con mie foto su Tinder… Fake news, fake news, fake news. Non ho mai avuto Tinder e ora sono innamorata e incinta quindi non ne vedo il motivo. Mi dispiace per chi accetterà di uscire con questa persona falsa… Attenzione!”.