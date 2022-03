ULTIM’ORA – Bufera nel post-partita di Torino-Inter: punizione esemplare

Il match tra Torino e Inter si è concluso tra le polemiche della squadra di casa per un rigore solare non concesso dall’arbitro Guida e dal Var Massa. Nelle ultime ore è arrivata la decisione ufficiale sulla squalifica che terrà entrambi lontano dai campi di gioco per parecchio tempo.

Anche questa giornata di Serie A si è conclusa tra le polemiche arbitrali per un’incomprensibile decisione presa dal duo Guida-Massa. I due arbitri, affermati sia in ambito nazionale che in quello internazionale, sono stati severamente puniti dall’AIA per la decisione di non assegnare il calcio di rigore sul contatto Belotti-Ranocchia.

La partita di ieri sera tra Torino e Inter rappresentava un viatico importante nella corsa scudetto. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoriosa ma dispendiosa trasferta ad Anfield contro il Liverpool, poteva andare in difficoltà contro l’intensità messa in campo dalla squadra di Juric, e così è stato.

Un gol allo scadere di Sanchez ha permesso ai nerazzurri di portare a casa almeno un punto, anche se la prestazione della squadra non è stata all’altezza. Le assenze di un giocatore come Brozovic si è fatte sentire parecchio: infatti il centrocampista croato ha caratteristiche uniche nell’organico e quando manca l’Inter ne risente e non poco.

Al termine della partita, il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati si è presentato davanti alle telecamere per polemizzare sulla scelta dell’arbitro Guida e del Var Massa di non assegnare un calcio di rigore al Torino per un intervento di Ranocchia sul Gallo Belotti nel primo tempo. La squadra di Juric era già in vantaggio per il gol di Bremer, e un eventuale raddoppio avrebbe facilitato ai granata il compito di portare a casa i tre punti.

Concorso di colpa tra arbitro e Var, perché non sono intervenuti?

Il Torino ha voluto evidenziare il doppio errore della terna arbitrale: il primo di Guida che, perfettamente posizionato, non vede l’intervento di Ranocchia sul piede di Belotti; il secondo di Massa che, vedendo le immagini dal monitor, non richiama l’arbitro di campo all’on field review.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il designatore Gianluca Rocchi avrebbe comunicato ai due un lungo stop. Si parla di circa un mese di stop, per la gravità dell’errore che potrebbe condizionare l’esito di un campionato così combattuto. Con il pareggio ottenuto nel finale, l’Inter rimane a quattro punti dal Milan e a uno dal Napoli, che però hanno entrambe una partita in più rispetto ai nerazzurri.

Il campionato, a nove giornate dal termine, rimane apertissimo e le polemiche arbitrali non sono destinate a concludersi.