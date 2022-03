Leonardo Bonucci a C’è posta per te: rivelato il cachet da capogiro

Recentemente i tifosi della Juventus hanno avuto modo di vedere Leonardo Bonucci in una veste diversa e ospite del programma C’è posta per te… a tenere banco nel mondo del web troviamo il cachet che sarebbe stato messo a disposizione del calciatore.

Come da tradizione Maria De Filippi ah ma raccontare storie che prevedono anche l’aiuto di alcuni personaggi appartenenti nel mondo dello spettacolo o dello sport, così come è successo durante le passate settimane con Francesco Totti, Giorgia Chiellini ma anche Leonardo Bonucci che ha preso parte alla puntata andata in onda il 5 Marzo 2022.

Il difensore ha subito accolto l’invito fatto dalla conduttrice padrona di casa diventando parte integrante di una sorpresa speciale che gli ospiti della puntata hanno messo in atto per uno dei loro cari.

Leonardo Bonucci a C’è posta per te

Nel corso degli anni sono state numerose le storie raccontate da Maria De Filippi e che hanno visto la presenza di volti noti del calcio italiano, un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è dettato proprio da Francesco Totti che negli anni è stato uno degli amici più presenti nel programma di C’è posta per te, prestandosi sempre al gioco ho diventando la sorpresa di qualcuno.

Allo stesso modo anche Leonardo Bonucci si è subito prestato per una nobile causa conquistando il pubblico a casa, ma questa volta non grazie al suo talento bensì alla dolcezza e la simpatia dimostrata agli ospiti del programma condotto da Maria De Filippi.

Quanto ha guadagnato in Mediaset Bonucci?

Questa è una delle domande che in men che non si dica ha fatto il giro del web dopo la partecipazione al programma di C’è posta per te da parte di Leonardo Bonucci.

Al momento, non è ben chiaro a quanto ammonti il cachet messo a disposizione della produzione di C’è posta per te per Leonardo Bonucci, ma secondo alcuni rumors il difensore della Juventus potrebbe aver percepito un pagamento simile a quello di Belen Rodriguez che a quanto pare si aggiri intorno ai 25mila euro… anche se la notizia in questione non è stata mai del tutto confermata.