James Rodriguez cambia rotta e torna in Europa: il perché vi lascerà senza parole

James Rodriguez è pronto per tornare in Europa e non perché senta la mancanza dei campionati calcio… la vera motivazione di cela dietro qualcosa di sorprendente e che nulla avrebbe che a che vedere con lo sport.

Fin dagli anni di esordio James Rodriguez ha avuto modo di mettersi in gioco in campo sportivo, nel ruolo di centrocampista e conquistando fin da subito le scene dei media mondali. Ricordiamo, infatti, che Rodriguez negli anni ha vesto la maglia di club europei come Monaco, Bayern Monaco, Real Madrid, Everton e attualmente del Al-Rayyan.

Nel corso delle ultime ore, però, a tenere banco del web troviamo una notizia che vedere Rodriguez come indiscusso protagonista dei media… aprendo lo scenario anche ad un possibile ritorno in Europa.

La nuova vita di James Rodriguez

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime James Rodriguez ha ritrovato il suo ritmo di gioco nella squadra del Al-Rayyan, anche se il calciatore non esclude la possibilità di scendere nei campi da calcio europei… soprattutto dopo il gossip riguardante il flirt con Karol G, nonché una delle social star più seguite del momento e annoverata tra le donne più belle al mondo.

Il calciatore e Karol G, dunque, potrebbero aver intrapreso un flirt già da diverso tempo, un amore che sarebbe anche in grado di stravolgere i piani futuri do James Rodriguez.

La decisione definitiva sulla carriera per Rodriguez

Dopo la diffusione del gossip relativo al flirt con Karol G, James Rodriguez attraverso un live su Twich ha affermato di essere single, ma la dichiarazione in questione sarebbe stata rilasciata probabilmente per proteggere gli albori di un amore appena nato.

Il rumors in questione, però, resta in atto soprattutto dopo l’aver fatto riferimento ad un possibile ritorno in Europa, qui dove a caso vive anche Karol G. Durante la diretta su Twich James Rodriguez ha ulteriormente spiegato: “Perché no, posso ancora dire la mia in Europa. Volevo restare all’Everton ma Benitez non voleva contare su di me. Fino all’ultimo giorno sono stato super professionale e mi sono allenato al massimo. Anche gli Stati Uniti per me sarebbero una buona opzione”.