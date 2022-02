Dall’Inghilterra un talento a prezzo di saldo pronto ad arrivare in Italia

Un giovane e talentuoso centrocampista europeo potrebbe lasciare il suo club, e potrebbe farlo a prezzo di saldo: un grande colpo per chi riuscirà a prenderlo!

Ha solo 24 anni (classe 1997) ma ha già quasi 400 partite alle sue spalle e 65 gol con i tre club con cui ha giocato.

Stiamo parlando di Youri Tielemans, talentuoso centrocampista belga del Leicester City e della nazionale maggiore del Belgio, protagonista anche durante gli scorsi campionati europei.

Il giovane centrocampista è cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, squadra in cui è esploso letteralmente, venendo poi acquistato dal Monaco nel 2017 per 25 milioni. Dopo soli due anni in Francia, il Leicester City, stregato dalle sue prestazioni, lo ha prelevato dai transalpini per la bellezza di 45 milioni di euro.

Nelle quasi 4 stagioni in Inghilterra, Tielemans è diventato un giocatore totale, fondamentale per gli equilibri della squadra allenata da Brendan Rogers, arrivando anche a decidere, con un gol da cineteca, la finale di FA Cup dello scorso anno contro il Chelsea.

Il contratto del del belga scade nel giugno 2023, ma non si è ancora arrivati a parlare di rinnovo con il giocatore. Per le squadre interessate a lui ciò potrebbe rappresentare una vera e propria opportunità di tentare di intavolare una trattativa con il Leicester City per tentare di strapparlo agli inglesi a prezzo di saldo.

In Italia stravedono per lui

Due sono le squadre in particolare che in Italia farebbero di tutto per arrivare al centrocampista. La prima è l’Inter di Simone Inzaghi, la seconda il Napoli di Luciano Spalletti.

I nerazzurri, che aspettano ancora il rinnovo ufficiale di Marcelo Brozovic, sono in ogni caso alla ricerca di un sostituto per il giocatore croato, che da qualche anno a questa parte riposa solo nei turni di squalifica. Tielemans potrebbe essere proprio il giocatore adatto a coprire il ruolo di tuttofare che ricopre il 77 dell’Inter.

Nel centrocampo partenopeo invece, Youri potrebbe ricoprire la posizione attualmente occupata da Fabian Ruiz, posizionandosi accanto a Zambo Anguissa e lasciando al camerunense i compiti di copertura, in modo da occuparsi più della costruzione del gioco della squadra azzurra.

Sul giocatore c’è comunque da sempre l’interesse del Manchester United, che potrebbe anche pensare a lui in caso di partenza del suo fenomeno francese Paul Pogba.

Il prezzo attuale del giocatore si aggira attorno ai 55 milioni, ma il contratto in scadenza potrebbe spaventare il Leicester City e potrebbe permettere dunque di intavolare una trattativa molto conveniente alle pretendenti, che possono pensare di spendere dunque meno dell’attuale valore di mercato del belga.