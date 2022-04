Matrimonio Beckham: nozze d’affari, svelati i segreti dell’accordo prematrimoniale

Il matrimonio tra Brooklyn Beckham, figlio della stilista ed ex calciatore, e la milionaria Nicola Peltz più che un nozze d’amore sembra essere un vero e proprio accordo tra affari tra le due famiglie principali.

È una pratica sei comune soprattutto all’estero quella di realizzare degli accordi prematrimoniali che ne andranno a condizionare il percorso di vita, al fine anche di snellire un eventuale divorzio con tanto di responsabilità a secondo delle cause scatenanti dell’addio. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dagli accordi contrattuali fatti prima delle nozze dalla coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi.

Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e la sua storica fidanzata rappresenterebbe un caso che va ben oltre l’immaginazione dei fan che hanno seguito la vicenda, ecco perché.

Un matrimonio come un contratto d’affari

Il primo dei figli della coppia Victoria e David Beckham e ufficialmente convolata a nozze sabato 9 Aprile del 2022, una cerimonia sfarzosa che si è celebrata a Palm Beach nella tenuta dei Peltz. Brooklyn e Nicola, comunque sia, hanno dovuto fare i conti con diversi aspetti organizzativi riguardanti il loro matrimonio, anche da un punto di vista legale facendo stilare un documento ad hoc riguardante appunto il loro accordo prematrimoniale.

L’unione della coppia, quindi, ha portato anche l’unione di due delle famiglie annoverate tra le più forti in America, soprattutto per quanto riguarda i Peltz, e anche i Beckham che non molto tempo fa erano stati annoverati tra le famiglie più ricche d’Inghilterra… anche più della Regina Elisabetta. Sulla base di tale motivazione prima del giorno di festa i Beckham e i Peltz hanno deciso di mettere in sicurezza le ricchezze delle due famiglie stilando un contratto prematrimoniale che sta già facendo discutere il mondo intero.

L’accordo prematrimoniale tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

A far luce sulla questione accordo prematrimoniale è stato i Daily Mail, secondo il quale a spingere su un contratto molto rigido sarebbe stata proprio la famiglia della giovane sposa che ad oggi vanta un patrimonio di circa 455 milioni di dollari, o qualcosa che ha permesso ai Peltz di guadagnarsi l’appellativo di “famiglia tra le più ricche d’America”.

I dettagli più succulenti del documento non sono stati resi noti alla stampa, ma secondo quanto reso noto dalla Daily Mail “entrambe le parti lasceranno il matrimonio con quello che ci hanno messo dentro, inclusi beni e proprietà. I soldi non passeranno di mano”.