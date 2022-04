I tabloid britannici ne sono certi: Abramovich non ha più nulla, ma la verità è un’altra

I media britannici sono sicuri: Roman Abramovich ha perso quasi tutto il suo patrimonio a causa delle sanzioni. Gli ultimi movimenti dell’oligarca russo, però, fanno pensare a ben altro.

Nel Regno Unito sono certi che l’ormai ex proprietario del Chelsea Roman Abramovich abbia perso il proprio patrimonio. Tuttavia, alcuni indizi lasciano intendere il contrario.

Come ormai noto, l’invasione della Russia in Ucraina ha colpito anche il mondo degli oligarchi. Fra questi il più noto è certamente Roman Abramovich, ormai ex proprietario del Chelsea. Le sanzioni inflitte dal Regno Unito nei suoi confronti a causa dei rapporti con Putin lo hanno privato di tutti i suoi beni presenti sul territorio britannico, incluso ovviamente il club londinese.

Abramovich stava per cedere i Blues, che ora sono virtualmente senza proprietà, hanno perso gli sponsor, e hanno il mercato congelato (rinnovi di contratto compresi).

Una situazione molto complicata per una delle squadre di calcio più potenti del panorama europeo, ma che per ora sta venendo gestita in modo ottimale.

Secondo i media britannici, l’oligarca russo avrebbe perso quasi tutto il proprio patrimonio a seguito delle sanzioni. Tuttavia, alcuni movimenti indicano l’esatto contrario.

Ville e yacht di lusso: ecco che fine ha fatto il patrimonio dell’ex patron del Chelsea

Gli oligarchi russi sono stati colpiti duramente a causa dei rapporti con Putin. Roman Abramovich, che ha costruito la propria fortuna sul territorio britannico, ha subito un duro colpo a livello economico, ma anche di immagine. Il suo nome è inevitabilmente associato a quello del Chelsea, squadre che lui ha fatto diventare grande grazie ad investimenti faraonici. Ora i Blues sono senza proprietà e l’oligarca ha perso miliardi di euro.

LEGGI ANCHE -> Dybala operazione in corso: la novità incredibile dell’ultimo minuto

I suoi asset presenti nel Regno Unito, infatti, sono stati congelati e non possono essere liquidati (i media britannici parlano di un patrimonio di quasi €4 miliardi). I tabloid parlano di un impero ormai distrutto e smantellato: Abramovich starebbe perdendo tutto il proprio patrimonio.

Tuttavia, Abramovich avrebbe effettuato una manovra per evitare di perdere gran parte dei propri beni. Per tempo, infatti, ha distribuito i propri asset in giro per il mondo: in particolar modo, fra Israele, Emirati Arabi, Turchia e altri Paesi estranei all’embargo anti-moscovita.

In ogni caso, in Inghilterra sono rimasti ville, collezioni d’arte e beni di vario genere. Inoltre, Abramovich sta affrontando problemi di natura economica dovuti all’impedimento di muovere il proprio denaro in Europa. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato costretto a chiedere dei prestiti ad alcuni partner d’affari.

LEGGI ANCHE -> Sinisa Mihajlovic come sta? La moglie Arianna rompe il silenzio: le sue parole sull’allenatore

Una situazione a dir poco complicata per chi, fino a poco tempo fa, non aveva questi tipi di preoccupazione. Le sanzioni lo hanno colpito duramente e ora sta affrontando gli effetti.