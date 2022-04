Atalanta – Luis Muriel nessuno mai come lui, ecco cosa ha fatto: è la prima volta

Con il gol segnato all’ultimo minuto della partita contro il Sassuolo, Luis Muriel ha stabilito un record in Serie A.

Nella partita disputata domenica 10 aprile tra l’Atalanta e Sassuolo al Mapei Stadium, Muriel è andato a segno al 93′.

Il gol del colombiano non è riuscito ad evitare la sconfitta alla squadra di Gasperini, dato che gli uomini di Dionisi si erano portati avanti di due reti grazie alla splendida doppietta di Hamed Junior Traorè, che con una prestazione incredibile condanna la Dea alla seconda sconfitta consecutiva in Serie A dopo quella interna subita contro il Napoli di Spalletti.

Periodo veramente complicato per i bergamaschi, che in campionato hanno vinto solo tre delle ultime dodici partite, dopo che avevano inanellato sei vittorie consecutive. Questa serie negativa ha allontanato sensibilmente l’Atalanta dalla partecipazione alle prossime competizioni UEFA, dato che la Champions League è distante undici punti l’Europa League sei e la Conference League quattro (seppur con una partita da recuperare) nei confronti di tutti.

Obiettivo stagionale della Dea è dunque quello di arrivare più lontano possibile in Europa League, dove l’andata dei quarti di finale contro i tedeschi del Lipsia è terminata 1-1 in Germania. Sollevare il trofeo potrebbe essere l’unico modo per l’Atalanta di partecipare alla Champions League il prossimo anno.

Per farlo Gasperini si affida ai suoi attaccanti, l’appena ritornato Duvan Zapata e il suo connazionale Luis Muriel.

Il curioso record di Muriel

L’ex attaccante tra le altre di Siviglia e Fiorentina è forse l’uomo più in forma della squadra lombarda, essendo andato in rete sia nell’andata dei quarti contro il Lipsia sia nella partita contro il Sassuolo, nonostante non sia partito dal primo minuto.

Il colombiano è infatti entrato al 57′, prendendo il posto di Jeremie Boga, che non è riuscito a segnare il più classico dei gol dell’ex. Poco prima del fischio finale, il 9 atalantino è riuscito a trasformare in oro una palla illuminante di Malinovskyi, e complice un errore di Ruan Tressoldi è riuscito a battere Consigli.

Il gol proietta Muriel al primo posto di una speciale classifica di Serie A. È infatti il calciatore del campionato italiano che ha segnato più volte da subentrato, avendo aggiunto il suo nome al tabellino dei marcatori ben 25 volte, a pari merito con Alessandro Matri.

Muriel ha giocato in Serie A con le maglie di Udinese, Lecce, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta, giocando in tutto 275 partite e segnando 94, 25 dei quali entrando a partita in corso, dato che testimonia quanto sia importante il suo apporto come tredicesimo uomo.