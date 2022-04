Rafael Leao a spasso con una mini pochette da migliaia di euro: FOTO

In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere farsi spazio nel campo del calcio italiano il giovane attaccante ventiduenne Rafael Leao, un atleta dai mille interessi e progetti lavorativi e soprattutto appassionato di moda.

Negli abbiamo avuto modo di vedere come numerosi calciatori che hanno militato nella serie A di calcio italiana, durante la loro carriera e successivamente, hanno avuto modo di curare numerosi interessi lavorativi così come dimostrato anche dall’avvio delle loro carriere da social influencer o da imprenditori.

Diverso, solo in parte, è il caso attaccante del Milan Rafael Leao che nel corso delle ultime ore ha conquistato i media a seguito di un outfit ed una pochette sfoggiata durante una tranquilla domenica a Milano… la quale non è passata grazie al suo ingente valore economico e la casa di moda che l’ha realizzata.

Rafael Leao punta tutto sulla moda!

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, il ventiduenne attaccante del Milan negli anni ha dimostrato di avere un grandissimo talento sul campo da calcio che gli ha permesso di conquistare un contratto milionario con la società di calcio della serie A e non solo, dato che Leao recentemente ha conquistato un grandissimo successo anche in campo musicale in qualità di rapper.

Una delle maggiori passioni, oltre la musica, è rappresentato da quello che Leao ha riservato alla moda, sempre molto attento alle ultime tendenze così come raccontato dei suoi outfit e dalle foto che gli sono state scattate durante appunto una domenica tranquilla di shopping nel cuore di Milano.

La borsa di Leao che tutti vorrebbero!

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo l’accessorio sfoggiato da Rafael Leao fuori dal campo da calcio, ovvero una Mini Pochette Accessories con una tracolla rosa apparentemente alla linea un Louis Vuitton.

Si tratta, quindi, di un accessorio unisex e perfettamente abbinata ad una felpa bianca in con la pochette che ha fatto scattare l’invidia di tutti, tifosi del Milan complessi. L’accessorio in questione, comunque sia, non sarebbe assolutamente a buon mercato dato che secondo quanto ha reso noto anche dal sito della casa di nota Louis Vuitton il costo della mini pochette si aggira intorno ai 2.500 euro.