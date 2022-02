Matteo Darmian, il regalo dal valore inestimabile da Francesca: ecco di cosa si tratta

San Valentino è alle porte e tutti gli innamorati sono pronti a stupire la persona amata, come nel caso di Matteo Darmian difensore e centro campista dell’Inter che ha ricevuto un dono speciale dalla moglie Francesca… un dono dal valore inestimabile.

La festa degli innamorati, in questo 2022 molto più che negli anni precedenti, è super attesa anche dai calciatori italiani e dalle loro compagne e famiglie, motivo per cui i fan sono in attesa di scoprire quale saranno i regali più belli e prestigiosi scelti per celebrare al meglio il giorno di San Valentino.

Non a caso, ecco che i riflettori dei media si concentrano proprio su Darmian dell’Inter che ha ricevuto un dono speciale dalla moglie, ancor prima del giorno tanto atteso e dedicato così agli innamorati di tutto il mondo.

San Valentino speciale per Darmian

Come abbiamo avuto moto di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la coppia formata da Matteo Darmian, giocatore dell’Inter, e la moglie Francesca Cormanni.

La coppia è balzata all’attenzione dei media grazie al racconto del San Valentino Speciale che la coppia sta per vivere, costellato anche da un bellissimo regalo che la vita fatto alla coppia e che Darmian ha voluto condividere con il popolo del web, lasciando tutti i fan senza parole.

LEGGI ANCHE -> Juve scatenata sul mercato! A un passo il terzino sinistro voluto da Allegri

LEGGI ANCHE -> È sfida tra Atalanta e Napoli che si contendono un gioiello olandese: gli scenari

Francesca Cormanni sorprende il marito

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web troviamo il racconto della speciale Festa di San Valentino che la coppia formata da Francesca Cormanni e Matteo Darmian vivere stretti dall’amore insieme al loro piccolo Achille, nato pochi anni fa.

La coppia, quindi, è pronta a vivere insieme una nuova festa degli innamorati diversa dal solito, insieme al piccolo Achille che ben presto diventerà fratello maggio! A fare l’annuncio sono stati proprio il difensore dell’Inter e la moglie Francesca attraverso la pubblicazione di alcuni post su Instagram dove è possibile leggere il seguente messaggio diretto al piccolo Achille: “Il regalo più bello che mamma e papà potessero farti”.