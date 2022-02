Juve scatenata sul mercato! A un passo il terzino sinistro voluto da Allegri

La Juventus è stata senza dubbio la regina del calciomercato invernale, ma gli acquisti non sono finiti: il prossimo regalo per Allegri è un terzino sinistro di livello europeo.

La Juventus vuole dare una scossa alla propria stagione e per questo motivo ha rinforzato il reparto d’attacco con l’acquisto di Vlahovic e quello di centrocampo con Zakaria. Il prossimo colpo sarà un terzino sinistro pronto a fare faville in Serie A: ecco di chi si tratta.

La Juventus, dopo un paio di anni di difficoltà, vuole tornare a essere la protagonista numero uno in Serie A. Andrea Agnelli nel calciomercato invernale appena concluso ha voluto dare un taglio netto al passato recente, andando a rinforzare ancora di più una rosa già forte. Kulusevski e Bentancur, mai entrati nelle grazie di mister Allegri, hanno lasciato i bianconeri per tentare una nuova avventura in Premier League con il Tottenham. Al loro posto sono arrivati due giocatori molto importanti come Vlahovic e Zakaria.

L’attaccante serbo ex Fiorentina è stato il vero colpo di calciomercato non solo della Serie A ma di tutta Europa. Vlahovic è considerato da tutti il talento più promettente del calcio mondiale dopo Haaland e Mbappé, e molte squadre avrebbero voluto acquistarlo. Alla fine la Juventus ha messo sul piatto 80 milioni di euro e si è portato a casa l’attaccante per il presente e per il futuro. Zakaria è stata un’occasione di mercato e i bianconeri non se la sono fatta scappare.

Ma gli acquisti non sono finiti qua: Alex Sandro e Pellegrini non stanno convincendo più di tempo e Massimiliano Allegri avrebbe chiesto un terzino sinistro di alto livello per le prossime stagioni.

Juventus, un’altra opportunità da non farsi sfuggire

La dirigenza bianconera si è subito messa al lavoro per individuare il profilo ideale in base al costo e al rendimento che potrebbe avere con la maglia della Juventus. Un’occasione molto ghiotta di mercato arriva dalla Premier League, dove un giocatore molto forte è in rotta di collisione con il suo club.

Si tratta di Luke Shaw, terzino sinistro del Manchester United, che potrebbe presto approdare in Serie A con la maglia della Juventus. Il giocatore inglese, che ricordiamo bene per il suo gol in apertura della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra, è in scadenza di contratto nel giugno 2023 e non pare intenzionato a rinnovare il suo contratto. Shaw percepisce circa 9 milioni di euro a stagione, ma potrebbe decidere di ridursi lo stipendio per essere il titolare fisso di una squadra in netta ripresa.

I tifosi sperano, e con un terzino sinistro come Shaw gli undici titolari della Juventus non avrebbero nulla da invidiare alle più grandi squadre del mondo.