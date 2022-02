Matthijs De Ligt a tutta velocità con la sua bellissima fidanzata: le foto sensualissime sul web

Matthijs De Ligt è tra i giocatori più amati e seguiti della Serie A, ma fuori dal campo di calcio ha occhi solo per lei, la sua bellissima fidanzata.

Matthijs De Ligt fin dal suo arrivo alla Juventus ha subito lasciato senza parole i tifosi della squadra, ma anche gli spettatori del calcio italiano. Il talento dell’olandese non conosce limiti e, non a caso, gli ha permesso di diventare ben presto uno degli atleti più pagati della Serie A.

Nel corso delle ultime ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo un qualcosa che riguarda la vita privata di De Ligt e la storia d’amore che da tempo vive insieme alla sua fidanzata.

Avete mai visto la fidanzata di Matthijs De Ligt?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime ore nel mirino dell’attenzione del web troviamo il calciatore della Juventus Martthijs De Ligt e la sua fidanzata Annekee Molenaar.

La coppia, insieme da quando erano poco più che adolescenti, vivo un intenso amore che li ha condotti in giro per il mondo, la giovanissima Annekee Molanaar ha sempre seguito il compagno ovunque lui andasse, trovando in Italia il luogo perfetto dove fermarsi per un po’.

La stessa Molanaar, non a caso, a Tuttosport circa la sua vita in Italia ha dichiarato: “Gli italiani ti mettono sempre a tuo agio. Quante volte mi sento dire: ‘Provaci, non ti preoccupare’. E poi in casa abbiamo una regola: parliamo in italiano un’ora al giorno”.

Che lavoro fa Lady De Ligt?

La presenza costante di Matthijs De Ligt su Instagram e quella di Annekee Molanaar ha permesso ai tifosi di conoscere il calciatore anche nella vita privata, come confermato dal successo che ha riscosso il video che la coppia ha condiviso sui social cantando la canzone L’Italiano di Toto Cotugno.

Quanto detto, inoltre, ha permesso di concentrare l’attenzione sulla signora De Ligt, diventata una super star del web e che, a quanto pare, è molto concentrata nel far crescere la sua carriera da modella e influencer per i social network, con a suo seguito quasi 500mila follower.