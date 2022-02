Haaland tutto è deciso: ecco la sua destinazione, trattativa avviata

Haaland lascerà il Borussia Dortmund al termine della stagione: nel suo futuro però non c’è più il Real Madrid, ma una destinazione assolutamente inaspettata.

Nella prossima sessione di calciomercato molti attaccanti di livello mondiale cambieranno maglia e uno di questi è Erling Haaland. Il giovane attaccante norvegese è richiesto dai migliori club di tutta Europa: ecco i dettagli.

Il calciomercato estivo è ancora lontano ma già in questi giorni cominciano a imbastirsi le trattative per la prossima stagione. Quello che è certo è molti dei più forti attaccanti in circolazione cambieranno casacca, creando degli intrecci di mercato molto interessanti.

Il primo sulla lista è sicuramente Kylian Mpabbé, che è in scadenza di contratto e lascerà il PSG per diventare l’attaccante titolare del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Questo libera un posto nella squadra francese, che sembrerebbe intenzionata a portare a Parigi uno scontento Cristiano Ronaldo e a comporre la coppia stellare con Lionel Messi. Un altro che dovrebbe lasciare è Harry Kane, voluto fortemente da Guardiola già dalla scorsa stagione. Il Tottenham al termine di questa stagione sarà costretto a cedere il suo capitano qualora chiedesse nuovamente di andare via.

Questo walzer coinvolgerebbe anche Erling Haaland, in uscita dal Borussia Dortmund. Il giocatore sembrava promesso al Real Madrid, ma le ultime indiscrezioni parlano di un concreto interesse di un top club di Premier League: ecco gli scenari.

Haaland in Premier League? Ecco le motivazioni

Nonostante il rifiuto del Tottenham nella scorsa stagione, il passaggio di Kane al Manchester City al termina della stagione è cosa praticamente già decisa. Antonio Conte però ha ricevuto rassicurazioni dalla proprietà londinese, che andrà a sostituire Kane con un giocatore con le caratteristiche volute dall’ex allenatore dell’Inter. Il primo nome sulla lista è quello di Lukaku, pupillo di Conte, in rotta di collisione con il Chelsea.

L’attaccante belga ritroverebbe l’allenatore che più lo ha fatto rendere nel corso della sua carriera. Lukaku al Tottenham sarebbe la chiave per un altro trasferimento eccellente in Premier League. Infatti il Chelsea avrebbe a sua volta bisogno di un sostituto, è il nome perfetto per Tuchel è proprio quello di Haaland. L’attaccante norvegese verrebbe messo al centro del progetto di una squadra che l’hanno scorso ha trionfato in Champions League e che può soddisfare le pretese economiche dell’agente Mino Raiola.

Il valzer degli attaccanti è già partito, e le possibilità di vedere dalla prossima stagione Haaland con la maglia del Chelsea si fanno sempre più concrete.