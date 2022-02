Manchester United, individuato il prossimo allenatore: che colpo!

Il Manchester United è alla ricerca del prossimo allenatore: i Red Devils avrebbero individuato il nome giusto per la panchina.

Ci saranno dei cambiamenti per il Manchester United in estate, a partire dalla panchina: i Red Devils sono in cerca di un nuovo allenatore.

C’è aria di cambiamento in casa Manchester United: il club inglese sta vivendo un’altra stagione deludente e spera di invertire la tendenza in estate. La prima rivoluzione avverrà in panchina, visto che Rangnick passerà in dirigenza al termine del campionato: i Red Devils sono già alla ricerca del suo erede.

Manchester United, sarà rivoluzione

La stagione del Manchester United era partita nel migliore dei modi, ma ora sta prendendo una piega disastrosa. Il club inglese è attualmente 5° (quindi fuori dalla zona Champions) con 40 punti raccolti in 24 giornate, ma Arsenal, Tottenham e Wolverhampton si stanno avvicinando pericolosamente.

A stagione in corso è avvenuto il cambio in panchina: esonerato Solskjaer e ingaggiato Rangnick. L’allenatore tedesco, però, non è riuscito ad imporsi e il feeling con la squadra sembra non essere mai scattato. L’ultima prestazione con il Southampton è lo specchio dell’annata dello United, parso senza grinta e molto confuso. Inizialmente in vantaggio grazie al gol di Sancho, ha concesso il gol del pareggio (firmato da Che Adams) in apertura di secondo tempo. Non si è vista una reazione che ci si aspetta da una squadra come il Manchester.

Anche Ronaldo è sotto accusa: il portoghese non trova la rete da 6 partite e contro il Southampton ha sbagliato un gol a porta vuota (oltre ad aver perso molti palloni).

LEGGI ANCHE -> Milan, top player vicino all’addio: trattativa a sorpresa con una big di Serie A!

In estate sarà rivoluzione: Rangnick passerà in dirigenza e ha già annunciato che verrà acquistato un attaccante giovane per sostituire Cavani (che lascerà la squadra a parametro zero). Arriverà dunque un nuovo allenatore e i tifosi sperano di trovare finalmente la giusta guida tecnica. Intanto, un nome è già nei pensieri della società.

United, l’allenatore può arrivare dall’Olanda

L’allenatore sarà la questione primaria del Manchester United. Il nome che ad ora sembra più vicino alla panchina dei Red Devils sembra essere quello di Erik ten Hag dell’Ajax. L’olandese è già stato in orbita United, ma ha preferito restare alla guida del suo attuale club.

Tuttavia, lo scandalo che ha coinvolto il direttore dell’Ajax Marc Overmars potrebbe avere delle conseguenze. Il dirigente ha rassegnato le proprie dimissioni in seguito ad episodi di molestie virtuali nei confronti di alcune colleghe, a cui mandava messaggi e foto molto espliciti. Ten Hag ha dichiarato di essere rimasto sconvolto e che dovrà riflettere su quanto accaduto.

LEGGI ANCHE -> Barça, non solo Dembélé: addio ad altri due giocatori fondamentali

Non da escludere, dunque, la sua volontà di cambiare. Inoltre, non va dimenticato l’aspetto professionale, con l’opportunità per ten Hag di allenare uno dei club più blasonati del mondo che ha bisogno di rifondare per tornare alle glorie di un tempo. Il suo lavoro svolto all’Ajax è sotto gli occhi di tutti: questo è ciò che cercano i Red Devils.

Ad ora non sembrerebbe esserci una trattativa già avviata, anche perché il club vuole prendere questa decisione importantissima con calma. Tuttavia, il nome di ten Hag continua ad essere uno dei più caldi insieme a quello di Mauricio Pochettino.