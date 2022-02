Mauro Icardi e la fuga da Wanda Nara, ritorna dopo tre giorni con queste motivazioni

Nuovo terremoto mediatico per Mauro Icardi, il calciatore è sparito dai social per ben tre giorni, lontano anche da Wanda Nara… per l’atleta è giunto il momento della verità.

Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili da vivere per Wanda Nara e Mauro Icardi, i quali hanno vissuto un importante crisi nel loro matrimonio, prossimi al divorzio… un atto che avrebbe segnato anche la storia del gossip, trattandosi di una separazione che sarebbe costata numerosi milioni di euro ad entrambi.

A ogni modo, l’amore nella coppia che ha fatto discutere il mondo è tornato più forte che mai ma, quanto detto, ancora oggi non li rende esenti da gossip e rumors vari ed eventuali… soprattutto dopo la scomparsa improvvisa di Mauro Icardi dai social.

Sparizioni sospette in casa Icardi – Nara

Fin dall’annuncio riguardante la crisi che ha travolto il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ogni gesto messo in atto dalla coppia, anche il più banale, ha scatenato il gossip e i sospetti dei propri fan e follower.

Proprio quando la coppia sembrava aver ritrovato la massima serenità e felicità, ecco che un nuovo gossip mette a dura prova Wanda Nara e Mauro Icardi. Il calciatore, infatti, è scomparso dai social per circa tre giorni lasciando intendere come qualcosa fosse successa nella vita privata del calciatore… ma a rompere il silenzio è stato lo stesso Icardi.

Icardi, dopo tre giorni la verità sull’addio

L’addio di Mauro Icardi, inevitabilmente, ha innescato il gossip su ampia scala anche internazionale, ipotizzando una nuova crisi e addio tra il calciatore e la moglie.

A rompere il silenzio, in parte divertito dalle notizie circa la separazione dalla Nara, è stato lo stesso Mauro Icardi che nella sua pagina Instagram ha condiviso il seguente messaggio: “Buonanotte a tutti, sono tornato. Volevo ringraziare chi mi ha voluto bene per il supporto e per i tanti messaggi. Volevo anche ridere un po’ di alcune versioni ridicole portate alla luce da brutta gente. Ma ho chiuso il mio profilo per una scommessa fatta giocando a Poker in casa e io ho perso”. Infine: “Ho adorato le varie versioni, ma in realtà viviamo un ottimo momento. Siamo innamorati, più di sempre, se non fosse che alcuni inventano varie versioni a loro piacimento”.