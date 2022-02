Il clamoroso retroscena dietro l’addio di Kalinic: ecco perché saluta all’improvviso l’Hellas

L’Hellas Verona ha comunicato la rescissione contrattuale di Nikola Kalinic. Ecco spiegati i motivi del frettoloso addio del croato.

Nikola Kalinic, dopo le esperienze con la Fiorentina, il Milan, la Roma e l’Hellas Verona lascia la Serie A per continuare la sua carriera professionale altrove.

Nella 24esima giornata di Serie A l’Hellas Verona ha perso il match contro la Juventus all’Allianz Stadium per colpa dei gol degli esordenti Kalinic e Zakaria (2-0). La squadra di Tudor veniva da tre vittorie consecutive e da un’ottima forma mostrata prima della pausa del campionato.

Tuttavia, i gialloblù si sono resi protagonisti nel post-partita con un comunicato ufficiale che ha fatto rimanere tutti di stucco: Nikola Kalinic lascia il Verona dopo una stagione e mezza.

LEGGI ANCHE –> È sfida tra Atalanta e Napoli che si contendono un gioiello olandese: gli scenari

Nikola Kalinic, addio alla Serie A

L’Hellas Verona ha sorpreso tutti con un comunicato nel post-partita contro la Juventus: la rescissione consensuale del contratto tra il club e Nikola Kalinic. Il club ha voluto ringraziare il croato, augurandogli le migliori soddisfazioni per il proseguimento della sua carriera. L’attaccante 34enne lascia il Verona dopo una una stagione e mezza, in cui ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist.

LEGGI ANCHE –> Suarez ha deciso, via dall’Atletico e futuro in Italia per l’uruguagio

Ciò che ha maggiormente sorpreso è il fatto che l’attaccante croato sia sceso in campo per l’ultima volta proprio contro la Juventus, subentrando dalla panchina nel secondo tempo al 71esimo minuto e disputando così i suoi ultimi minuti con la maglia dell’Hellas. Poco dopo il fischio finale è apparso il comunicato ufficiale sul sito degli Scaligeri.

Ecco il motivo della partenza dell’attaccante croato

Nikola Kalinic ha detto addio all’Hellas Verona per un motivo ben preciso.

L’attaccante croato saluta la Serie A per una ragione: la sua forte volontà di tornare in patria. Nikola Kalinic ha espresso al Verona il desiderio di tornare in una squadra del proprio campionato e il club gialloblù ha accolto la sua richiesta, nonostante questa improvvisa partenza impoverisca la rosa. Nikola Kalinic ha firmato con l’Hajduk Spalato, club croato in cui è cresciuto e che ha lanciato la sua carriera. Ha commentato il suo approdo in patria così: “Il ritorno all’Hajduk è un momento speciale della mia vita. Ho firmato contratti con molti club, grandi club, ho giocato per loro, ma l’Hajduk è il più grande per tutti noi che siamo cresciuti qui”.