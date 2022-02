Lazio, un top player vicino all’addio: club eccellente su di lui

La Lazio potrebbe perdere uno dei top player in estate: sul calciatore biancoceleste ci sono già gli interessamenti dei top club.

La Lazio potrebbe salutare uno dei top player in estate: il calciatore sarebbe vicino all’addio. Su di lui ci sono gli occhi dei top club.

La Lazio sta conducendo una stagione caratterizzata da alti e bassi, ma i biancocelesti han dato una fortissima dimostrazione di forza durante l’ultima giornata di campionato. La squadra di Sarri, infatti, ha vinto in casa della Fiorentina riuscendo a segnare 3 reti: grandi protagonisti, come sempre, Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile.

Ad ora la classifica sorride: 6° posto (che vale la qualificazione in Conference League) con 39 punti raccolti in 24 giornate.

Il trionfo di Firenze, inoltre, ha rappresentato anche un segnale a seguito di alcune voci che parlavano di forte malumore e di contrasti fra l’allenatore e il DS Igli Tare a seguito del mercato. A seguito della difficile cessione di Muriqi, infatti, non è arrivata una prima punta che potesse ricoprire il ruolo di vice-Immobile.

Il calciomercato, però, potrebbe presto tornare protagonista in casa Lazio: uno dei top player biancocelesti, infatti, starebbe meditando l’addio in estate.

Lazio, un top player medita l’addio

La Lazio spera di costruire un progetto vincente con Sarri: l’allenatore è il punto fermo, ma lui stesso si aspetta un sostegno importante da parte di tutte le componenti della squadra.

L’ex Napoli spera di confermare il gruppo costruito quest’anno per poi rinforzarlo con le pedine mancanti, ma uno dei suoi top player potrebbe lasciare Roma al termine della stagione.

Luiz Felipe: addio alla Lazio?

Luiz Felipe è uno dei pilastri della Lazio di Sarri, come lo era con Inzaghi negli anni precedenti. Il difensore italo-brasiliano, però, è al centro di una questione spinosa: il suo contratto è in scadenza.

In queste ultime sessioni di calciomercato sono stati diversi i casi di calciatori di alto livello che hanno deciso di andare in scadenza di contratto per poi lasciare la squadra da parametro zero. La Lazio spera di rinnovare il contratto con lui, ma la trattativa sembra essersi fermata per il momento.

Il classe ’97, dunque, potrebbe cambiare squadra in estate, a meno che non si riaprano i discorsi per il prolungamento del contratto.

I top club interessati potrebbero cercare un affondo in anticipo per bruciare la concorrenza. In Italia sono due le squadre alla ricerca di un centrale difensivo: il Milan e l’Inter, che potrebbe puntare su Inzaghi per cercare di ottenere un vantaggio.

Non da escludere anche le destinazioni estere, con il mercato dei difensori pronto ad accendersi in Premier League. Ad ora non ci sono trattativa avviate per Luiz Felipe, ma la situazione potrebbe scaldarsi tra marzo ed aprile.