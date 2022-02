Il Napoli non si accontenta: pronta ad un’offerta folle per un top player

Il Napoli si muove sul mercato, pronto a fare follie per l’attaccante da regalare a Spalletti per la prossima stagione.

Il Napoli si prepara ad una vera e propria rivoluzione in attacco. Con gli addii di giocatori illustri, la società si sta muovendo in anticipo per la prossima stagione e ha già i nomi dei sostituti.

I partenopei a giungo dovranno dire addio a Lorenzo Insigne che durante la sessione invernale del calciomercato ha accettato l’offerta di trasferimento (dal 1° luglio 2022, contratto di 4 anni a 11.5 milioni più 4.5 di bonus a stagione) del club canadese Toronto FC.

Oltre al classe ’91 il Napoli rischia di perdere un altro giocatore importante, Dries Mertens. Il belga è in scadenza a giugno, ma il club ha una clausola per il rinnovo per un’altra stagione. Spalletti quest’anno lo ha utilizzato in 18 occasioni e le prestazione di “Ciro” sono state condite con 7 gol e 1 assist. Recentemente il tecnico toscano, in merito al rinnovo del calciatore, aveva detto che se vuole rimanere dovrà accettare le richieste economiche del club.

Mertens nel corso dei suoi nove anni a Napoli più volte ha espresso il suo amore per la città probabile quindi, che il giocatore voglia prolungare di un anno il suo contratto. Ma un giocatore come lui è sempre richiesto ovunque. Il Newcastle potrebbe tentare a giugno di prenderlo a parametro zero e offrire al 34enne un consistente contratto.

Il sostituto si cerca in Serie A

La società campana si sta già muovendo sul mercato per cercare in primis un sostituto di Lorenzo Insigne e per regalare questa estate a Spalletti una punta da affiancare a Osimhen. La dirigenza sarebbe pronta anche a fare follie per assicurarsi un top player che garantisca una portata offensiva adeguata agli obiettivi posti dal tecnico.

Tra i nomi più recenti è spuntato quello di Andrea Belotti, attaccante granata, campione d’Europa con l’Italia di Mancini nella scorsa estate. Il Gallo, in scadenza a giugno, non sembrerebbe voler rinnovare con il Torino.

Nei giorni scorsi il dirigente della società torinese, Davide Vagnati, ha spiegato che da parte del club c’è la volontà di prolungare l contratto al giocatore.

Belotti è nel mirino di Toronto, Fiorentina e Milan pronte a cogliere l’occasione di mercato. I rossoneri hanno dalla loro il gradimento del classe ’93 da sempre tifoso della società milanese, ma il Napoli proverà comunque ad aprire una trattativa.