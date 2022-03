Milan – Pioli la pesante accusa ad uno dei suoi: “Sei solo un giocatore banale”

Aria tesa nello spogliatoio rossonero. Stefano Pioli non le manda certo a dire e la conferma arriva dal diretto interessato, spiazzando completamente i tifosi.

L’allenatore del Milan si sarebbe rivolto con termini accesi nei confronti di un giocatore della propria rosa. I motivi per il quale si sarebbe rivolto con queste parole sono sorprendenti e faranno discutere.

Il Milan non ha affrontato una sessione di mercato invernale ottimale: i rossoneri si erano prefissati di regalare un difensore centrale a Pioli, ma il nome tanto atteso non è atterrato a Milano, almeno per il momento. Per questa ragione l’allenatore ha dovuto far fronte alle numerose assenze difensive della sua rosa per via degli infortuni e arrangiarsi come ha potuto. In campionato i risultati non sono stati quelli sperati nelle ultime gare: troppi i pareggi e le sconfitte che hanno fatto perdere la scintilla di qualche mese fa.

Tuttavia, complice l’Inter che ha arrancato, la competizione per il primo posto continua ad essere più viva che mai e le prime in classifica sono pronte a darsi battaglia, soprattutto dopo che il Napoli ha eguagliato i rossoneri al primo posto.

Milan, il giocatore è fondamentale

Vi è un giocatore che nelle ultime settimane si è distinto per quanto fatto in campo e per il livello mostrato sul terreno di gioco. Il giocatore in questione è uno dei titolarissimi di Pioli.

Il calciatore a cui si fa riferimento è Rafa Leão. L’ala portoghese sta dando il massimo per la maglia rossonera e i tifosi gli sono riconoscenti per l’impegno e il sacrificio che sta mostrando. In questa stagione in 23 partite è andato a segno per 8 volte, la maggior parte delle quali per reti decisive, che hanno modificato il risultato e l’esito di un match.

Le parole di Pioli hanno spiazzato tutti, ecco il perché

Rafa Leão ha rivelato che Pioli gli si è rivolto con delle parole in particolare: delle dichiarazioni che gli hanno fatto cambiare totalmente prospettiva per quanto riguarda l’impegno necessario da mettere per salire ai massimi livelli.

Rafa Leão ha rivelato in un’intervista che il tecnico milanista gli si è rivolto fin dal primo giorno invitandolo a credere in se stesso: “Hai talento, ma ti manca la mentalità vincente. Se vuoi arrivare al livello di Mbappé e Cristiano Ronaldo devi fare la differenza in ogni partita, altrimenti sei solo un giocatore banale”. Delle parole che Rafa Leão avrà inizialmente vissuto come un affronto, ma che lentamente si sono rivelate una grande lezione per puntare sempre al massimo.