Melissa Satta compleanno da sogno: le foto pazzesche insieme a tutte le amiche (famose)

Compleanno speciale per Melissa Satta, l’ex moglie di Kevin Prince Boateng si è concessa un giorno di relax e felicità insieme alle sue amiche famosissime.

Riflettori puntati su Melissa Satta che torna a essere protagonista del gossip italiano, il tutto grazie al racconto fatto dall’influencer circa il suo giorno speciale che, non a caso, ha voluto condividere al fianco di coloro che da sempre sono al suo fianco.

Immagini che in men che non si dica ha fatto il giro del web, lasciando senza parole i fan dell’ex velina, circondata dalle proprie migliori amiche e non solo. Al fianco della Satta è anche apparso un volto noto della televisione italiana, la quale non è passata inosservata.

Super festa di compleanno

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo le foto che Melissa Satta ha condiviso nella sua pagina Instagram e che raccontano i festeggiamenti che l’ex velina, oggi opinionista e famosissima influencer, ha messo in atto il giorno del suo 36esimo compleanno.

Un giorno di relax ed estrema felicità che l’ex moglie di Boateng si è concessa insieme alle sue amiche, come la bellissima Juliana Moreira anche lei ex di Striscia la notizia e non solo, dato che nelle varie immagini è possibile vedere anche Marica Pellegrinelli, modella ed ex di Eros Ramazzotti. Un super parti, quindi, realizzato in un noto ristorante con tanto di menù personalizzato dalla Satta in vista dell’occasione.

Chi è la famosa amica di Melissa Satta?

A tenere banco nel mondo del web, inoltre, troviamo anche una foto che Melissa Satta ha condiviso sui social e che la mostra al fianco di una delle sue più care amiche, nonché volto noto della televisione italiana.

La carissima amica di Melissa Satta, dunque, è proprio lei Thais Wiggers ovvero l’ex velina bionda di Striscia la notizia nonché compagna di mille avventure dell’influencer e che in vista del suo compleanno le ha anche dedicato delle bellissime parole sui social: “Come ti ho detto oggi cara amica, le persone le vedi con il passare del tempo… E guarda un po’, più passa il tempo più ti ammiro e ti apprezzo. Tanti auguri di buon compleanno, che sia un nuovo anno pieno di realizzazioni e felicità, perché lo meriti!”.