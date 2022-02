Polverone sulle parole di Donnarumma: ritorno in Italia sempre più vicino?

Le ennesime dichiarazioni rilasciate da Gianluigi Donnarumma da quando veste la maglia del PSG hanno lasciato perplessi: vuole tornare in Serie A?

Dall’addio al Milan, alla nostalgia dell’Italia, alla difficile concorrenza con Keylor Navas. Sono solo alcuni dei temi trattati da Donnarumma in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport che sta facendo discutere. Che cosa ne sarà del suo futuro? Ecco tutti gli scenari.

Da quando ha deciso di intraprendere una nuova avventura con la maglia del PSG, Gianluigi Donnarumma ha fatto discutere più per le dichiarazioni rilasciate fuori dal campo che per le sue prestazioni. Dopo la vittoria conquistata da protagonista assoluto con l’Italia agli Europei, l’ex portiere del Milan ha dovuto affrontare delle difficoltà che nemmeno lui si aspettava di incontrare.

L’ambientamento in un nuovo paese, con una nuova lingua e con altre abitudini non sono stati facili da metabolizzare per Donnarumma. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il portiere della Nazionale ha scatenato un polverone per alcune frasi dal contenuto ambiguo: la sua permanenza al PSG ora non sembra più così sicura.

Mentre a Milano nessuno lo rimpiange più visto il rendimento eccezionale di Maignan, lui fa capire di avere nostalgia di casa. In Serie A tutte le squadre top farebbero carte false per assicurarsi il portiere titolare dell’Italia per i prossimi quindici anni. Ma davvero c’è possibilità di ritrovarlo nel nostro campionato?

LEGGI ANCHE –> Il Napoli non si accontenta: pronta ad un’offerta folle per un top player

Donnarumma, il Milan nel cuore e quella concorrenza difficile con Navas

Nonostante Gianluigi Donnarumma e il Milan si siano lasciati male, il portiere classe ’99 è tornato a parlare del suo addio. Mentre lui e il procuratore Mino Raiola cercavano fino all’ultimo di tirare la corda per ottenere uno stipendio più cospicuo, il Milan si cautelava con l’acquisto a basso prezzo di un ottimo portiere come Maignan. Nonostante questo Donnarumma nella sua intervista ribadisce il legame profondo che ha con l’Italia e con il Milan in particolare, che segue da tifoso appassionato.

Donnarumma solamente qualche mese fa dichiarava come per lui fosse difficile la concorrenza con Keylor Navas, che parecchie volte in questa stagione gli ha scippato il posto da titolare. Ritornando sul tema, il portiere italiano ha invece fatto trasparire come tra i due ci sia una competizione sana. In realtà è appurato come tra i due non scorra buon sangue, e che alla fine della stagione ne rimarrà al PSG solamente uno.

LEGGI ANCHE –> Atalanta, si cerca un sostituto per Zapata: due nomi su tutti

Il ritorno in Italia non è un’ipotesi da scartare, visto che sia Juventus (la favorita), che l’Inter e anche il Napoli – che a fine stagione potrebbe salutare sia Ospina che Meret – sono alla ricerca di un portiere per il presente e per il futuro. Con un Maignan così, l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Milan pare più complicata, ma tutto potrebbe succedere in futuro in caso di addio del francese, che con le sue parate sta attirando le attenzioni di tutte le big d’Europa.