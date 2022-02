Lazio trovato il top-player da regalare a Sarri!

La Lazio si prepara al mercato estivo, pronta a respingere le offerte delle concorrenti per i gioielli della rosa.

I biancocelesti si preparano al calciomercato estivo. Diversi giocatori della squadra di Maurizio Sarri sono richiesti dalle concorrenti del campionato e da top club europei.

I laziali a giugno rischiano di dover salutare Luiz Felipe, il quale continua ad avere il contratto in scadenza al termine della stagione e diversi club sono alla finestra per vedere come si evolve la situazione. I biancocelesti non hanno trovato ancora nessun intesa per il rinnovo del suo contratto e dalla Spagna arrivano voci di un interessamento da parte dei club di Siviglia.

Oltre al centrale italo-brasiliano, la Lazio potrebbe perdere anche Sergej Milinković-Savić. Il sergente è richiesto in mezza Europa ma ha un contratto che lo lega alla società capitolina fino al 2024.

Difficilmente però il club lo lascerà andare via, a meno che non arrivi un’offerta superiore ai 100 milioni di euro. A giugno l’entourage del calciatore dovrebbe incontrare i dirigenti per fare il punto della situazione. Le vie percorribili sono due: o rinnova o saluta.

Si punta a un top-palyer

La Lazio si sta già muovendo sul mercato per cercare in giro in primis un vice Immobile e dei rinforzi da regalare a Maurizio Sarri dopo la deludente sessione invernale di mercato. La dirigenza sarebbe pronta anche a fare follie per assicurarsi un top player che garantisca una portata offensiva adeguata agli obiettivi posti dal tecnico.

Uno tra i nomi più recenti che sta facendo gola alla dirigenza è quello di Ángel Di María, centrocampista offensivo, campione del Sud America con l’Argentina nella scorsa estate. Il giocatore, in scadenza a giugno, non sembrerebbe voler rinnovare con il PSG.

Nei giorni scorsi la società parigina ha spiegato di avere idee diverse per la prossima stagione e non sembrerebbe intenzionata a proporre l’opzione di rinnovo per 1 anno all’argentino.

Le mosse in entrata per la Lazio dipendono molto dal mercato in uscita. Un altro giocatore che potrebbe andare via a giugno è Luis Alberto. Lo spagnolo non sembra aver preso a cuore il gioco di Sarri e potrebbe decidere di andare altrove.