Melissa Satta, il messaggio di addio scatena i propri fan: le sue parole

È giunto il momento dell’addio per Melissa Satta? A preoccupare fame e nuovo messaggio che la conduttrice e opinionista sportiva ha condiviso nella sua pagina Instagram.

Durante la stagione invernale abbiamo avuto modo di vedere Melissa Satta protagonista del mondo della televisione in qualità di opinionista per il programma Sky Calcio Club.

La conduttrice e social star ha deciso di parlare ancora aperte proprio i fan attraverso la pubblicazione di un messaggio su Instagram che, allo stesso tempo, ha innescato una lunga serie di rumos.

Il messaggio di addio di Melissa Satta

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, nel corso degli anni la carriera di Melissa Satta è cambiata grazie alla partecipazione a numerosi progetti che erano viste in veste di protagonista e non solo.

Dopo aver preso parte allo show di Tiki Taka, una grande opportunità terra l’influencer ecco nutrice è arrivata in casa Sky con il programma Sky Calcio Club, qui dove si è riproposta in veste di opinionista, ma la domanda che molti fan si pongono allora seguente: possibile che il messaggio condiviso da Melissa Satta sia un addio ad un’avventura che per lei è stata molto più che importante?

“Felice di aver concluso…”

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo un nuovo posto che Melissa Satta ha voluto condividere con i propri fan, accompagnato da quello che sembra essere un vero e proprio messaggio d’addio che la conduttrice ha voluto pubblicare terrà il pubblico Sky Calcio Club.

Nel post in questione, dunque, è possibile leggere le seguenti parole scritte proprio da Melissa Satta: “Felice di aver concluso alla grande questa stagione calcistica! Un anno speciale, una avventura meravigliosa con dei compagni di viaggio speciali!!!! Grazie di tutto amici di Sky Sport!”.