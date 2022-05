Atalanta – Arriva la conferma che tutti temevano: le loro strade si separano, è addio

Sarà rivoluzione totale in casa Atalanta: il club bergamasco si prepara a vivere una nuova era dopo anni ricchi di emozioni.

Si chiude con grande sorpresa un’era per l’Atalanta. I nerazzurri inizieranno un nuovo percorso dopo stagioni ricche di soddisfazioni.

Non è stata una stagione facile per l’Atalanta. I nerazzurri non sono riusciti a confermarsi in campionato non centrando la qualificazione in Europa, mentre in Europa League sono riusciti a raggiungere i quarti di finale.

Nell’arco dell’annata, c’è anche stato l’ingresso in società di Stephen Pagliuca che, inevitabilmente, porterà a dei cambiamenti nel futuro. Ad ogni modo, ora i bergamaschi hanno intenzione di tornare ad essere competitivi per raggiungere nuovamente il palcoscenico europeo.

Tuttavia, ci sarà una novità molto importante a partire da questa estate: sono in arrivo grandi cambiamenti.

Una nuova era per la Dea: ecco i primi obiettivi per il futuro

L’Atalanta vuole tornare subito in Europa. Non sarà una missione facile, dato che le squadre rivali sono sempre più forti e sono pronte a dare battaglia, ma i nerazzurri sono in procinto di apportare grandi cambiamenti a partire da questa estate.

Le modifiche potrebbero avvenire anche alla rosa, ma molto dipenderà delle operazioni in uscita che serviranno a finanziare eventuali innesti per la rosa di Gasperini.

L’allenatore, salvo clamorose sorprese, rimarrà saldo al comando. Nonostante lui stesso abbia tergiversato sull’argomento, l’amministratore delegato Luca Percassi ha dichiarato che non ci saranno stravolgimenti in panchina. Le parti si incontreranno comunque per parlare del futuro e per programmare la prossima stagione.

Chi non sarà più all’Atalanta, invece, è il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori.

Il dirigente lascia Bergamo dopo otto stagioni ricche di successi e colpi di mercato memorabili. Luca Percassi ha dato l’ufficialità in conferenza stampa elogiando Sartori per il lavoro svolto: “In questi otto anni ha contribuito alla crescita dell’Atalanta. Lo ringrazia tutta la società, come professionista che con passione e riservatezza ha contribuito a far grande questa squadra. Abbiamo deciso consensualmente di separarci. Non dico dove andrà, spero solo ci mandi della mortadella…”.

La battuta finale di Percassi lascia pochissimi dubbi: Sartori sarà un nuovo dirigente del Bologna. L’AD dell’Atalanta ha svelato anche il successore del precedente responsabile dell’area tecnica: Tony D’Amico.

L’ormai ex DS del Verona è già stato ufficializzato dai nerazzurri e lavorerà al fianco di Lee Congerton, responsabile dello sviluppo internazionale dell’area sport: inizia una nuova era per la Dea con l’obiettivo di tornare subito in Europa.